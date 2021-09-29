امتناع «جو بایدن» از دیدار با «محمود عباس» در نیویورک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، «جو بایدن» رئیس‌جمهور آمریکا درخواست دیدار با «محمود عباس» رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین برای دیدار در حاشیه ۷۶ اُمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل را رد کرده است.

طبق گفته منابع رسانه‌ای نزدیک به کاخ سفید، مقامات آمریکایی در واکنش به درخواست عباس برای دیدار با بایدن مدعی شده‌اند که وی وقت کافی برای انجام دیدارهای حاشیه‌ای با مقامات دیگر کشورها را ندارد!

این تصمیم بایدن هفته گذشته اتخاذ شده است و محمود عباس نیز برای سخنرانی در نشست عمومی سازمان ملل متحد به آمریکا سفر نخواهد کرد. بنا به گزارش معا، عباس تنها به ارسال ویدئویی ضبط شده از خود برای پخش در صحن عمومی سازمان ملل بسنده کرده است.

طبق گزارش پایگاه خبری واللا، این اقدام رئیس جمهور آمریکا بدان معنی است که مسئله فلسطین در مقایسه با دیگر موضوعات مورد توجه کاخ سفید در اولویت دوم قرار دارد.