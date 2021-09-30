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۸ مهر ۱۴۰۰، ۱۰:۰۷

اسماعیل هنیه:

سیاست‌های «بایدن» و «بنت» در قبال فلسطین هیچ تغییری نخواهد کرد

سیاست‌های «بایدن» و «بنت» در قبال فلسطین هیچ تغییری نخواهد کرد

رئیس دفتر سیاسی جنبش «حماس» گفت: از آنجایی که منافع و مصالح آمریکا و رژیم صهیونیستی به صورت تنگاتنگ به یکدیگر مرتبط است، «بایدن» و «بنت» زیر بار هیچ راه حلی در خصوص مسأله فلسطین نمی‌روند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، «اسماعیل هنیه» رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی حماس در سخنانی از سیاست های «جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا و «نفتالی بنت» نخست وزیر رژیم صهیونیستی در قبال فلسطین به شدت انتقاد کرد.

بر اساس این گزارش، رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی حماس در این زمینه تصریح کرد: واقعیت این است که هیچ چیز نمی تواند سیاست های بایدن و بنت در قبال فلسطین را دستخوش تغییر سازد.

این مقام فلسطینی در ادامه عنوان کرد: جو بایدن و نفتالی بنت اساسا هیچ راهکاری را برای حل و فصل موضوع فلسطین نمی پذیرند. کابینه ائتلافی رژیم صهیونیستی همچنان به سیاست اشغال، غصب اراضی و نقض حقوق فلسطینیان ادامه می دهد.

اسماعیل هنیه همچنین اظهار داشت: از آنجایی که منافع و مصالح آمریکا و رژیم صهیونیستی ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارد، بنابراین مواضع آن ها در قبال فلسطین تغییر نخواهد کرد. در این میان، عادی سازی روابط کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی مایه تأسف ماست.

هنیه عنوان کرد: برخی کشورهای عربی بر این باور هستند که مشروعیت‌شان نشأت گرفته از ارتباط آن ها با ایالات متحده آمریکا است. به همین دلیل است که آن ها به خواسته آمریکا برای برقراری روابط با رژیم صهیونیستی تن می دهند.

کد مطلب 5316779

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    نظرات

    • محمد IR ۱۰:۲۱ - ۱۴۰۰/۰۷/۰۸
      1 0
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      اگر سیاستهای آنها و منطقه تغییر کند چه خواهد شد! آیا برای استعمار یک سنت ارزشی خواهید داشت، خیر آنهایی که خرید خوراکتان را به غارت دیگران بخوردتان داده بودند با سلاحهایی که مدرن و قوی شده اند نابودتان میکنند، حکمت معبودینتان را از یاد برده اید طین اکبر ای نسل طین بشکل شنهای صحرا میشوید

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