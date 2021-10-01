تغییر نام و ویراست رمان جنگی صادق کرمیار/مردان نامرئی آمدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انتشارات کتاب جمکران، رمان «درد» نوشته صادق کرمیار، بهتازگی با ویراست، طرح جلد جدید و عنوان «مردان نامرئی» توسط انتشارات کتاب جمکران منتشر و راهی بازار نشر شده است.
موضوع اینکتاب فعالیت نیروهای اطلاعات عملیات و شناسایی در سالهای دفاع مقدس است و تمرکز اصلی داستانش بر عملیات های جاسوسی و ضد جاسوسی از طرف ایرانی و عراقی جنگ است. کرمیار در اینرمان از شخصیتهای واقعی آنسالها استفاده کرده و نام آنها را چون هاشمی، رضایی و قالیباف در جبهه خودی و ژنرال وفیق سامرایی و ماهر عبدالرشید در جبهه دولت بعثی عراق در کتابش آورده است.
مقطع آغازین رمان «مردان نامرئی» سال ۶۳ است. قصه با یکی از گروههای اطلاعات عملیات سالهای جنگ شروع میشود و مخاطب تا انتها اتفاقات و حوادث مربوط به اینگروه را میخواند.
در بخشی از اینکتاب آمده است:
موشو و دیگران هم رسیدند و همگی وارد انبار شدند. نگاهی به اطراف انداخت. از انتهای سالن یکی از کارگران آرام جلو آمد. صاحب با دیدن او خیالش بیشتر آسوده شد. نگاه تندی به جاسم انداخت و خواست چیزی بگوید که از پشت یکی از بارها حسینی مسلح بیرون آمد. صاحب جا خورد. از سوی دیگر انبار، احمد و بعد خاکی بیرون آمدند. در همین حال صدای بسته شدن در انبار شنیده شد.
صاحب رو برگرداند. ایزدی در را بست و در دو سوی دیگر در، کامران و سعید مسلح ایستادند. همین کافی بود که صاحب بدون هیچ حرفی بنشیند و سرش را میان دستها بگیرد و فکر کند که این غواصهای فکولی برای چه به جزیره آمدهاند. روز بعد که هواپیمای تیم غواصان توی فرودگاه محلی جزیره نشست، ایزدی جلوتر از همه صاحب را با دستهای بسته فرستاد توی هواپیما.
اینکتاب با قیمت ۸۸ هزار تومان عرضه شده است.
نظر شما