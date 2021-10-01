خون شهید علی لندی فرهنگ ایثار را جانی تازه بخشید

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد تقی زاده در خطبههای این هفته نمازجمعه اظهار داشت: جوانان دغدغهمند و انقلابی باید با شناخت به روز شبهات موجود در سطح جامعه و با مدنظر قرار دادن بایدها و نبایدهای «تبیین»، به این مهم پرداخته و افکار جامعه را از القائات مسموم و آلوده پاک و مبرا سازند.
وی عنوان کرد: مهمترین «باید» در بحث تبیین و افشاگری برخورداری آن از منطق قوی و استدلال مستحکم بوده و اساسیترین «نباید» در این زمینه، پیراسته بودن آن از بی اخلاقیها، دروغ، دشنام و تهمت است.
تقی زاده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شهادت ایثارگرانه و فداکارانه علی لندی ادامه داد: در روزهای اخیر شاهد عروج ملکوتی نوجوانی ایثارگر و پرورش یافته در مکتب امثال حسین فهمیده بودیم که این واقعه، هم ما را در حزن شدید فرو برد و هم سرشار از غرور شدیم.
امام جمعه کامفیروز عنوان کرد: حزن ما به خاطر از دست دادنش بود اما او با این از خود گذشتگی به همگان ثابت کرد که این مرز و بوم خطه پرورش بچه شیرانی است که از کودکی و نوجوانی گل آنها به ایثارگری آمیخته شده و حسین فهمیدهها مختص به صدر انقلاب و ایام دفاع مقدس نبوده و همیشه هستند؛ این باعث افتخار ماست و ما به خود میبالیم که در چنین مملکتی زندگی میکنیم.
تقی زاده بیان کرد: او با شهادت خویش و شجاعت مثال زدنیاش فرهنگ و گفتمان نیکوکاری اجتماعی را زنده کرد و این فضیلت خاموش شده را دوباره شعلهور ساخته و به آن جانی تازه در قلوب آحاد جامعه بخشید.
وی گفت: امام معصوم علیه السلام در حدیثی فرمود مهمترین راه برای آقایی و بزرگی کردن، ایثار است و شهید علی لندی مصداق عینی این حدیث شد زیرا او جان خویش را برای حفظ هموطنش بذل کرد اما آنچه که اکنون به وضوح همه میبینیم و میشنویم، بحث از بزرگی روح و جوانمردی اوست.
نظر شما