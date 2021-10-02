به گزارش خبرنگار مهر، پروتکل بهداشتی مبارزه با بیماری کووید -۱۹ (کرونا ویروس) در دانشگاهها، مراکز آموزشی و تحقیقاتی توسط مرکز مشاوره و سلامت وزارت علوم به دانشگاهها ابلاغ شد.
در پروتکلهای بهداشتی سال تحصیلی جدید درخصوص رعایت این پروتکلها توسط دانشجویان جدید الورود، دانشجویان سنوات قبل توضیحاتی داده همچنین درباره ارزشیابی دانشجویان، رعایت پروتکلها در کلاسها، خوابگاهها، سلفها و دیگر بخشها به مواردی اشاره کرده که برخی از این دستورالعملها به شرح زیر است:
با توجه به اجرا و تکمیل برنامه واکسیناسیون دانشگاهیان و با توجه به آغاز سال تحصیلی جدید با اولویت آموزش حضوری دانشجویان در دانشگاهها دانشکدهها و مراکز آموزشی و تحقیقاتی بهعنوان اماکن تجمعی، فراهم کردن شرایط لازم برای حفظ سلامت اساتید دانشجویان و کارکنان و بهمنظور کاهش مواجهه قطع زنجیره تماس بیماری کرونا از اهمیت بسزایی برخوردار است.
دراین راستا ضرورت دارد علاوه بر رعایت اصول بهداشتی مقررات ویژهای از طریق فاصلهگذاری فیزیکی برای کاهش مواجهات متناسب با سطح اضطرار و درجه اهمیت فعالیتهای آموزشی و مهارتی در نظر گرفته شود.
توجه به پیشگیری از تجمع، رعایت فاصلهگذاری مناسب فیزیکی در تعاملات بین فردی، ترددها، تهویه مناسب، شستن دستها و استفاده از وسایل حفاظت فردی از قبیل ماسک برای همه افراد در مراکز مذکور مورد تاکید این پروتکل هست همچنین لازم است هر یک از دانشگاهها، دانشکدههای علوم پزشکی کشور ستاد مدیریتی مستقیم برای بیماری کرونا تحت عنوان «مدیریت کرونا ویژه دانشگاه» زیر نظر مستقیم رئیس دانشگاه تشکیل دهند.
این ستاد صرفاً در حوزه برنامههای مرتبط با نظارت پیشگیری و درمان بیماری کرونا در سطح دانشجویان، کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشگاه و دانشکدههای علوم پزشکی کشور فعال خواهد بود.
دانشجویان جدید الورود
اجرا و یا تکمیل نمودن برنامه واکسیناسیون کلیه دانشجویان جدیدالورود در کلیه مقاطع در همان ابتدای ورود به دانشگاه و ترجیحاً همزمان با ثبتنام در دانشگاه الزامی بوده و دانشگاه موظف به برنامهریزی لازم در این رابطه است بدیهی است در صورت مجاز بودن فرآیند ثبتنام دانشگاه میبایست هماهنگی لازم را برای واکسیناسیون دانشجویان در دانشگاههای محل سکونت انجام دهد.
برگزاری دو هفته آموزش حضوری برای دانشجویان به منظور رفع اشکال
کلاسهای دروس نظری دانشجویان جدیدالورود بهصورت مجازی برگزار خواهد شد در برنامهریزی کلاسی این دانشجویان لازم است در طول هر نیمسال تحصیلی حداقل دو هفته آموزش حضوری برای کلاسهای رفع اشکال و کلاسهای عملی و آزمایشگاهی لحاظ گردد.
کلاسهای دانشجویان تحصیلات تکمیلی و دکترای تخصصی جدید الورود، با شرط کامل بودن برنامه واکسیناسیون و با رعایت پروتکلهای بهداشتی حضوری برگزار خواهد شد.
برگزاری کلاسهای ترکیبی برای دانشجویان جدید الورود
برگزاری برنامهها و کلاسهای آموزشی دانشجویان جدیدالورود بهصورت ترکیبی (حضوری، مجازی با اولویت حضوری) در ابتدا یا در طول نیمسال، مشروط به کامل بودن برنامه واکسیناسیون و اعلام آمادگی معاونت دانشجویی و فرهنگی جهت ارائه خدمات رفاهی میباشد.
ارزشیابی دانشجویان
ارزشیابی دانشجویان بهشرط کامل بودن برنامه واکسیناسیون کلیه آزمونهای پایان نیمسال باید بهصورت حضوری (کتبی، آزمونهای مبتنی بر مرکز مهارتهای بالینی و یا الکترونیک در مراکز آزمون استاندارد) و رعایت پروتکلهای بهداشتی برگزار شوند.
روشهای ارزشیابی مستمر و تکوینی در طول نیمسال میتواند بهصورت مجازی یا حضوری بهعنوان مکمل ارزشهای ارزشیابی نهایی مورداستفاده قرار گیرد.
دانشجویان به استثنای دانشجویان جدیدالورود میتوانند در صورت تمایل از مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات تحصیلی استفاده نمایند.
الزامات اساسی پروتکلهای بهداشتی
تعداد دانشجویان حاضر در کلاسها با احتساب دو مترمربع بهازای هر نفر در نظر گرفته شود.
استقرار صندلی، نیمکت، کامپیوتر و دانشجو و نظایر آن در فواصل لازم ایمن با رعایت معیار حداقل دو مترمربع بهازای هر نفر صورت پذیرد.
کاهش زمان کلاسهای درس
زمان کلاسها تا جاییکه ممکن باشد کاهشیافته و برای انجام تخلیه مناسب توقف کوتاهمدت تدریس و خروج دانشجویان از کلاس در میانه هر جلسه انجام شود.
رعایت فاصله ایمنی حداقل دو متر در قسمتهای عمومی و حداقل توقف ازجمله در نمازخانه، سلفسرویس و کارگاهها و مسیر ورود و خروج الزامی است.
کلیه جلسات غیر ضروری حذفشده و یا بهصورت آنلاین برگزار شود.
جلسات نظیر دفاع از پایاننامه نیز آنلاین و یا با حضور حداقل افراد و با رعایت کامل پروتکلهای بهداشتی برگزار شود.
افزایش زمان سرو نهار در سلف سرویس برای جلوگیری از تجمع
بهمنظور جلوگیری از تجمع در سلفسرویس ضروری است مدتزمان سرو ناهار افزایش یابد همچنین سرو غذا در محل سلفسرویس با رعایت فاصله دو متر انجام شود (فعالیت سلف صرفاً متناسب با رنگبندی و شیوه و شرایط بیماری کووید) خواهد بود.
موارد مرتبط با خوابگاههای دانشجویی
هر اتاق در خوابگاه دانشجویی صرفاً برای استفاده از حداکثر چهار دانشجو در نظر گرفته شود.
استفاده دانشجویان از ماسک در محلهای عمومی خوابگاه، مانند آشپزخانه، نمازخانه، سالن ورزشی، سالن مطالعه و تلویزیون با رعایت فاصله گذاری فیزیکی الزامی است استفاده از وسایل مشترک در آشپزخانه خوابگاه ممنوع است.
گندزدایی، نظافت و رعایت مسائل بهداشتی در مکانهای عمومی و سرویسهای بهداشتی سه نوبت در شبانهروز در خوابگاه الزامی است.
کلیه کارکنان خوابگاه ملزم به استفاده از وسایل حفاظت فردی مانند ماسک و دستکش یکبار مصرف هستند، نصف علائم متعدد هشدار بیماری کرونا در محل دید دانشجویان در خوابگاهها الزامی است.
اختصاص اتاق مجزاجهت قرنطینه دانشجویان دارای علائم کرونا
در نظر گرفتن اتاق مجزا جهت قرنطینه دانشجویان خوابگاهی دارای نشانی یا مبتلا به بیماری کووید الزامی است.
رعایت فاصله گذاری ۲ متری در آزمایشگاهها
هنگام انجام کار عملی و یا تئوری در کارگاه و آزمایشگاه فاصله افراد از هم حداقل دو متر باشد.
وجود سیستم تهویه در محل کارگاه و آزمایشگاه ضروری است استفاده افراد از محل کارگاه و آزمایشگاه جهت انجام کارهای اداری ممنوع است.
استفاده از وسایل حفاظت فردی مانند دستکش یکبارمصرف و لاتکس ماسک هنگام کاردر آزمایشگاه الزامی است.
شرایط برگشت دانشجویان مبتلا به کرونا به دانشگاه
دانشجویان مبتلا به کرونا پساز طی دوران درمان و نقاهت برای بازگشت به دانشگاه مراکز آموزشی و تحقیقاتی لازم است مورد ارزیابی پزشک معتمد مراکز جامع سلامت قرار گیرند.
ممنوعیت ورود دانشجویان، اساتید و کارکنان دارای علائم به دانشگاه
ورود یا حضور دانشجویان، اساتید و سایر کارکنان دارای علائم بیماری تحت هر شرایطی به مراکز آموزشی و تحقیقاتی ممنوع میباشد.
شرایط و میزان استفاده از استعلاجی بیماران کرونا برای دانشجویان، اساتید با تأیید پزشک معتمد میباشد.
دانشجویان دارای بیماری کرونا در دانشگاه و خوابگاه دانشجویی توسط مسئولان مربوطه توسط جهت تست پیسیار، ارجاع شده و در صورت مثبت شدن تست با تأیید پزشک معتمد در محل قرنطینه دانشجویی و یا منزل به مدت چهارده روز قرنطینه و در صورت مساعد بودن اوضاع تحت آموزش مجازی قرار میگیرند.
برای همکلاسیها هم خوابگاهیها و هم سرویسهایی که با دانشجوی مبتلا به بیماری کرونا مواجهه داشتند اقدامات زیر انجام شود:
انجام رپید تست برای اشخاصی که با بیمار مبتلا به کرونا تماس داشتند.
وضعیت دانشجویان تست شده توسط ناظران مراکز جامع سلامت به مدت پنج روز پایش شود.
در صورت مشاهده ابتلاء یک دانشجوی دیگر از دانشجویان تحت مراقبت پنجروزه، کلاس و خوابگاه مربوط به مدت چهارده روز تعطیل و دانشجویان به محلهایی در نظر گرفتهشده برای قرنطینه اعزام شوند.
دانشجویان مبتلا به کرونا پساز طی دوران نقاهت جهت برگشت به دانشگاه لازم است مورد ارزیابی پزشک معتمد مراکز جامع سلامت قرار گرفته و برگه تأییدیه سلامت دریافت نمایند.
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