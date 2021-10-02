آغاز ثبت نام در دوره آموزش و توانمندسازی داوران مسابقات قرآنی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، محمدرضا مسیب زاده؛ اظهارکرد: این دوره درجهت توانمندسازی داوران، در دو سطح مقدماتی و تکمیلی، ویژه فرهنگیان سراسر کشور برگزار خواهد شد که همه فرهنگیان علاقه مند به داوری مسابقات قرآن، عترت و نماز می توانند در مرحله مقدماتی، شرکت کنند.

مسیب زاده افزود: هدف از برگزاری این دوره، ارتقا سطح علمی، مهارتی و آشنایی داوران مسابقات قرآن، عترت و نماز با آیین نامه ها و شیوه های جدید داوری مسابقات قرآن، عترت و نماز در مراحل آموزشگاهی، شهرستانی، استانی و کشوری است.

وی ادامه داد: فرهنگیانی که سابقه داوری مسابقات را دارند یا علاقه مند به داوری مسابقات قرآن، عترت و نماز هستند، می توانند در قالب تخصص های «تجوید»، «حسن حفظ»، «صوت»، «لحن»، «وقف و ابتدا»، «نهج البلاغه»، «صحیفه سجادیه»، «تفسیر قرآن کریم»، «احکام»، «انشا نماز» و «مداحی» به کانال مسابقات قرآن، عترت و نماز فرهنگیان در «شبکه شاد» مراجعه و نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش گفت: پیش آزمونی برای شرکت کنندگان بر اساس محتوای آیین نامه های مسابقات قرآن، عترت و نماز دانش آموزان مندرج در «کتاب ندای رحمت» برگزار خواهد شد و افرادی که حد نصاب نمره لازم را کسب کنند، مجوز حضور در سطح مقدماتی را کسب خواهند کرد.

وی ادامه داد: افرادی که در آزمون های فرآیندی و آزمون عملی سطح مقدماتی حد نصاب نمره لازم را کسب کنند، مجوز حضور در مرحله تکمیلی دوره که در صورت عادی شدن شرایط کرونایی کشور بصورت حضوری در مشهد مقدس برگزار خواهد شد، را خواهند یافت.

علاقه مندان به شرکت در این دوره می توانند از تاریخ ۸ لغایت ۳۰ مهرماه ۱۴۰۰ به کانال @mosabeghatfarhangianmedu در شبکه شاد مراجعه کنند.