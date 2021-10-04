  استانها
  2. خوزستان
۱۲ مهر ۱۴۰۰، ۸:۲۹

مدیرکل مدیریت بحران خوزستان خبر داد:

خانه‌های روستایی در خوزستان ترک خورد / ۳ پس لرزه رخ داد

اهواز - مدیرکل مدیریت بحران استانداری خوزستان، ارزیابی‌های اولیه خسارت زلزله صبح امروز را شرح داد و گفت: تاکنون سه پس لرزه در شهرهای استان خوزستان به وقوع پیوسته است.

به گزارش خبرنگار مهر، شهاب صدیقی صبح امروز در گفتگوی با صدا و سیما اظهار کرد: ارزیابی‌های اولیه در بخش خسارت جانی انجام شده که خوشبختانه تاکنون هیچ گونه گزارش فوتی و مصدوم نداشتیم.

صدیقی افزود: در خصوص خسارت مالی نیز تاکنون وقوع ترک در برخی منازل روستایی شهرستان‌های اندیکا و مسجدسلیمان گزارش شده است.

وی اظهار داشت: از دقایق اولیه وقوع زمین لرزه، هفت تیم ارزیاب از هلال احمر بیست و یک دستگاه آمبولانس اورژانس، سه دستگاه اتوبوس آمبولانس و سه فروند هلی‌کوپتر به حالت آماده‌باش درآمدند و برای بررسی میزان خسارات در مناطق گزارش شده حضور دارند.

به گفته صدیقی، سه پس لرزه نیز در شهرهای استان گزارش شده است و مجموعه استان به ویژه فرمانداری‌های ایذه، اندیکا و مسجدسلیمان مدیریت ستاد بحران خود را به حالت آماده‌باش در آورده‌اند.

    • IR ۱۱:۰۸ - ۱۴۰۰/۰۷/۱۲
      خداانشاالله کمک حال این مردم باشه وهمه سالم وتندرست باشند.
    • ناشناس IR ۱۱:۵۹ - ۱۴۰۰/۰۷/۱۲
      اخه چرانگفتیدشوشترهم زلزله اومدزمین عین گهواره تکون مبخوردنصف شب
      • anis IR ۱۳:۱۸ - ۱۴۰۰/۰۷/۱۲
        نصف شب چی ساعت 6صب بود خیلی لرزید
    • سینا IR ۱۶:۱۵ - ۱۴۰۰/۰۷/۱۲
      شوشترم اومد
    • بهار IR ۱۷:۰۴ - ۱۴۰۰/۰۷/۱۲
      ایذه هم اومد ولی کسی اسمی ازش نبرده
    • IR ۱۹:۰۲ - ۱۴۰۰/۰۷/۱۲
      همچنان شوشتر زیر پونز
    • علی IR ۱۹:۲۵ - ۱۴۰۰/۰۷/۱۲
      خدارو شکر حادثه ای نداشت من تکانه ها رو دیدم و لوستر آویزان صدا میداد.نمیدونم چرا اندازه ریشتر اون بیان نشده.
    • Sasha FR ۲۰:۱۵ - ۱۴۰۰/۰۷/۱۲
      اهواز هم لرزید..
    • ناشناس IR ۲۱:۱۶ - ۱۴۰۰/۰۷/۱۲
      خرمشهرم بدجورلرزید ساعت ۶
    • علی IR ۲۱:۱۷ - ۱۴۰۰/۰۷/۱۲
      اهواز هم لرزيد.

