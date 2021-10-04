به گزارش خبرنگار مهر، شهاب صدیقی صبح امروز در گفتگوی با صدا و سیما اظهار کرد: ارزیابی‌های اولیه در بخش خسارت جانی انجام شده که خوشبختانه تاکنون هیچ گونه گزارش فوتی و مصدوم نداشتیم.

صدیقی افزود: در خصوص خسارت مالی نیز تاکنون وقوع ترک در برخی منازل روستایی شهرستان‌های اندیکا و مسجدسلیمان گزارش شده است.

وی اظهار داشت: از دقایق اولیه وقوع زمین لرزه، هفت تیم ارزیاب از هلال احمر بیست و یک دستگاه آمبولانس اورژانس، سه دستگاه اتوبوس آمبولانس و سه فروند هلی‌کوپتر به حالت آماده‌باش درآمدند و برای بررسی میزان خسارات در مناطق گزارش شده حضور دارند.

به گفته صدیقی، سه پس لرزه نیز در شهرهای استان گزارش شده است و مجموعه استان به ویژه فرمانداری‌های ایذه، اندیکا و مسجدسلیمان مدیریت ستاد بحران خود را به حالت آماده‌باش در آورده‌اند.