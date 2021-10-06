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۱۴ مهر ۱۴۰۰، ۱۰:۲۸

نماینده مردم دشتستان در مجلس خبر داد؛

دشتستان میزبان وزیر جهاد کشاورزی می شود

دشتستان میزبان وزیر جهاد کشاورزی می شود

بوشهر- نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی از میزبانی دشتستان از وزیر جهاد کشاورزی در سفر هیئت دولت به استان بوشهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رضایی صبح چهارشنبه در آئین افتتاحیه رزمایش همدلی و احسان در شهر وحدتیه اظهار داشت: دشتستان در این هفته میزبان وزیر جهاد کشاورزی خواهد بود و عمده مسائل و مشکلات حوزه کشاورزی در دشتستان و بخش‌های مختلف این شهرستان احصاء و به صورت میدانی بازدید شده است تا در جریان سفر وزیر مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گیرد.

وی با اشاره به سفر رئیس جمهور و تعدادی از اعضای هیئت دولت به استان بوشهر در انتهای هفته جاری، گفت: در سفر وزیر جهاد به دشتستان از برخی طرح‌ها در بخش‌های مختلف از جمله طرح تحول نخیلات و آبیاری نوین بازدید خواهد شد و مشکلات کشاورزان از نزدیک مورد بررسی قرار خواهد گرفت، همچنین سایر مطالبات مردم و کشاورزان دشتستان را جهت پیگیری و حصول نتیجه مطرح و دنبال خواهیم کرد.

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: اعتبارات قابل‌توجهی در سفر رئیس جمهور به استان بوشهر به شهرستان دشتستان اختصاص‌یافته است تا در مواردی همچون سد دالکی، طرح تحول نخیلات و آبیاری نوین، اتمام بیمارستان ۱۷ شهریور، تکمیل بزرگراه‌ها و… هزینه شود.

کد مطلب 5321000

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