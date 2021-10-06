دشتستان میزبان وزیر جهاد کشاورزی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رضایی صبح چهارشنبه در آئین افتتاحیه رزمایش همدلی و احسان در شهر وحدتیه اظهار داشت: دشتستان در این هفته میزبان وزیر جهاد کشاورزی خواهد بود و عمده مسائل و مشکلات حوزه کشاورزی در دشتستان و بخش‌های مختلف این شهرستان احصاء و به صورت میدانی بازدید شده است تا در جریان سفر وزیر مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گیرد.

وی با اشاره به سفر رئیس جمهور و تعدادی از اعضای هیئت دولت به استان بوشهر در انتهای هفته جاری، گفت: در سفر وزیر جهاد به دشتستان از برخی طرح‌ها در بخش‌های مختلف از جمله طرح تحول نخیلات و آبیاری نوین بازدید خواهد شد و مشکلات کشاورزان از نزدیک مورد بررسی قرار خواهد گرفت، همچنین سایر مطالبات مردم و کشاورزان دشتستان را جهت پیگیری و حصول نتیجه مطرح و دنبال خواهیم کرد.

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: اعتبارات قابل‌توجهی در سفر رئیس جمهور به استان بوشهر به شهرستان دشتستان اختصاص‌یافته است تا در مواردی همچون سد دالکی، طرح تحول نخیلات و آبیاری نوین، اتمام بیمارستان ۱۷ شهریور، تکمیل بزرگراه‌ها و… هزینه شود.