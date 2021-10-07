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۱۵ مهر ۱۴۰۰، ۱۲:۳۲

امروز پنجشنبه؛

شهرک‌نشینان صهیونیست به «مسجدالاقصی» یورش بردند

شهرک‌نشینان صهیونیست به «مسجدالاقصی» یورش بردند

شهرک‌نشینان رژیم صهیونیستی امروز پنجشنبه تحت حمایت نظامیان این رژیم به مسجدالاقصی یورش برده و با فلسطینیان درگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، شهرک‌نشینان رژیم صهیونیستی همچنان به اقدامات خصمانه خود علیه مقدسات فلسطینیان ادامه می‌دهند. شهرک‌نشینان امروز پنجشنبه بار دیگر مسجدالاقصی را مورد تعرض وحشیانه قرار دادند.

بر اساس این گزارش، شهرک‌نشینان صهیونیست پس از یورش به صحن‌های مسجدالاقصی اقدام به سر دادن شعارهای ضد اسلامی کردند. به دنبال یورش صهیونیست‌ها به مسجدالاقصی میان آنها و شهروندان فلسطینی درگیری شدیدی اتفاق افتاد.

این در حالی است که چندی پیش «محمد حماده» عضو ارشد جنبش مقاومت اسلامی حماس اعلام کرد که این جنبش به منظور آماده‌باش عمومی در دفاع از مسجدالاقصی فراخوان صادر کرده است.

این عضو ارشد حماس تصریح کرد: اقدامات شهرک‌نشینان در یورش وحشیانه به مسجدالاقصی کاملاً سازماندهی شده و بر اساس برنامه از پیش تعیین شده است. پلیس رژیم صهیونیستی، شهرک‌نشینان را تحت حمایت قرار می‌دهد.

حماده همچنین عنوان کرد: اگر شهرک‌نشینان رژیم صهیونیستی در مناسبت‌های مربوط به این رژیم طی روزهای آینده قصد یورش به مسجدالاقصی را داشته باشند، فلسطینیان را به برپایی روز خشم دعوت می‌کنیم.

کد مطلب 5321745

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