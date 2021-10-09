به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری اسپوتنیک هم اکنون در حال پوشش زنده اعتراضات فرانسوی‌ ها علیه سیاست های امانوئل ماکرون رییس جمهور خود در حوزه های اقتصادی و مبارزه با ویروس کرونا در این کشور هستند.

بر اساس اعلام این خبرگزاری، تظاهرات کنندگان ازجمله طرفداران جنبش جلیقه زردها در حال اعتراض به بی عدالتی های اجتماعی و اقتصادی و نیز لزوم بهره مندی از گذرنامه سلامت در این کشور هستند.

این اعتراضات به درخواست چندین اتحادیه کارگری فرانسه برگزار شده است و ادامه دارد.

گفتنی است، پیشتر نیز در سایر شهرهای دیگر فرانسه از جمله «نانت» و «تولوز» اعتراضاتی به انجام رسیده بود.