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۱۷ مهر ۱۴۰۰، ۱۹:۲۹

هم اکنون در جریان است؛

تظاهرات گسترده فرانسوی‌ها علیه سیاست‌های «ماکرون»

تظاهرات گسترده فرانسوی‌ها علیه سیاست‌های «ماکرون»

اعتراضات گسترده فرانسوی‌ ها به بی عدالتی های اجتماعی و اقتصادی و سیاست های رییس جمهور کشورشان در قبال مهار کرونا هم اکنون در جریان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری اسپوتنیک هم اکنون در حال پوشش زنده اعتراضات فرانسوی‌ ها علیه سیاست های امانوئل ماکرون رییس جمهور خود در حوزه های اقتصادی و مبارزه با ویروس کرونا در این کشور هستند.

بر اساس اعلام این خبرگزاری، تظاهرات کنندگان ازجمله طرفداران جنبش جلیقه زردها در حال اعتراض به بی عدالتی های اجتماعی و اقتصادی و نیز لزوم بهره مندی از گذرنامه سلامت در این کشور هستند.

این اعتراضات به درخواست چندین اتحادیه کارگری فرانسه برگزار شده است و ادامه دارد.

گفتنی است، پیشتر نیز در سایر شهرهای دیگر فرانسه از جمله «نانت» و «تولوز» اعتراضاتی به انجام رسیده بود.

کد مطلب 5323368

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