چهره منتقد رئیس جمهور فرانسه با شکایت ماکرون در دادگاه محاکمه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورونیوز، مردی که عکس «امانوئل ماکرون»، رئیس جمهوری فرانسه را به شکل آدولف هیتلر، رهبر آلمان نازی و مارشال فیلیپ پتن، رئیس جمهوری ویشی (فرانسه آزاد در جریان اشغال جنگ جهانی دوم) بر بیلبوردی شهر تولون نصب کرده بود، روز جمعه ۱۷ سپتامبر محاکمه شد.

در این ارتباط گفته شده که دادستانی محلی پس از شکایت ماکرون، رئیس جمهور فرانسه، «میکل-آنژ فلوری» را به توهین در فضای عمومی متهم و برای وی ۱۰ هزار یورو جزای نقدی درخواست کرده است.

ماکرون در توجیه شکایت از یکی از مخالفانش آن را به بهانه پیگیری «جنبه عمومی جرم» انجام داده است.

این شهروند فرانسوی که در جنوب شهرستان وار زندگی می‌کند در واکنش به این ماجرا با انتشار توییتی نوشته بود: تازه متوجه شدم که در پی شکایت رئیس جمهوری باید به پاسگاه شهر تولون مراجعه کنم.

شخصیت مخالف رئیس جمهور فرانسه در دادگاه تولون با رد کیفرخواست و اتهام وارده گفت: من تنها از حق شوخی کردن استفاده کرده‌ام.

تصاویر «فکاهی» رئیس جمهوری فرانسه در جریان اعتراضات به اجباری شدن «گذرنامه سلامت» در این کشور در بیلبوردی تولون نصب شد. بسیاری از منتقدان امانوئل ماکرون، او را به دیکتاتوری و نگاه از بالا به پایین به شهروندان متهم می‌کنند.

پیش از آنکه فلوری تصویر امانوئل ماکرون را به شکل هیتلر نشان دهد، تصویر رئیس جمهور فرانسه در جریان تظاهرات جلیقه زردها نیز بارها به شکل هیتلر بالا برده شده بود.

ده‌ها هزار شهروند فرانسوی طی هفته‌های گذشته در اعتراض به تدابیر قانونی دولت جهت همگانی کردن واکسیناسیون کرونا در شهرهای مختلف این کشور دست به تظاهرات زدند.

امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه اوایل ماه جاری در سخنانی با هدف هشدار نسبت به موج تازه همه‌گیری در پی گسترش سویه دلتا، دستورالعمل‌های جدیدی برای کنترل شرایط موجود صادر کرد که در آن به نوعی الزام به واکسینه شدن برای برخوداری از خدمات تفریحی و رفاهی در طول تعطیلات تابستان گنجانده شده بود.

بر اساس این دستورالعمل واکسینه شدن کارکنان بهداشت و کادر درمانی الزامی است و شهروندان نیز برای استفاده از بسیاری از خدمات عمومی به خصوص ورود به مکان‌های فرهنگی و تفریحی، مراکز بزرگ تجاری و رستوران‌ها ملزم به ارائه گواهینامه واکسیناسیون کووید یا تست منفی کرونا خواهند بود.