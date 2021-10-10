به گزارش خبرنگار مهر، هفته گذشته صدا و سیما در چند بخش خبری از ورود ۸۰ کروکودیل به کشور خبر داد.

جمال ارونقی معاون گمرک در این مصاحبه با اشاره به اینکه این ۸۰ کروکودیل از کشور مالزی و با موافقت سازمان شیلات وارد کشور شده‌اند، ورود این کروکودیل‌ها به کشور را به منظور پرورش و تکثیر با توجیه اقتصادی توسعه گردشگری، صادرات و پزشکی عنوان کرد.

مؤسسان این مزرعه پرورش کروکودیل می‌گویند به صورت مستقیم و غیرمستقیم برای ۷۵ نفر اشتغالزایی کرده‌اند.

این خبر با واکنش فعالان حقوق حیوانات در ایران مواجه شد و ستاد مردمی دفاع از حقوق حیوانات ایران به نمایندگی از چندین تشکل مردم نهاد و بیش از ۲۰۰۰ نفر از فعالان محیط زیست و حقوق حیوانات، وکلای سبز و مردم نسبت به این تجارت جدید و ضد محیط زیستی در کشور واکنش نشان داده و خواستار برخورد دستگاه قضائی با این نوع تجارت جدید در کشور شدند.

این گروه در بیانیه‌ خود عنوان کرده‌اند: «طی روزهای گذشته، اخبار و تصاویری منتسب به مزرعه کروکودیل به منظور پرورش، نگهداری و در نهایت سلاخی جهت صادرات گوشت و پوست این حیوانات در مشهد، شهر امام مهربانی‌ها که به شهر ضامن آهو شهره و زبانزد خاص و عام است، منتشر شده که احساسات و افکار عمومی را به شدت جریحه‌دار کرده است.

لازم به ذکر است که طی سال‌های متمادی فعالان حقوق حیوانات در سراسر جهان در حال مبارزه با این صنعت بی‌رحم و غیراخلاقی هستند و در بسیاری از کشورهای جهان تقبیح شده؛ چراکه پروسۀ کشتار کروکدیل‌ها بسیار وحشیانه بوده و بعضاً زنده زنده پوست آنها کنده می‌شود، به‌شکلی که تا ساعت‌ها پس از سلاخی نیز زنده هستند و درد و رنج طاقت‌فرسایی را متحمل می‌شوند.

هرچند دین مبین اسلام بسیار بر مهربانی و همزیستی مسالمت‌آمیز با حیوانات تأکید و آن را توصیه کرده است، سازمان بهداشت جهانی حیوانات(OIE) نیز که بیش از ۱۸۰ کشور از جمله ایران در آن عضویت دارند، پنج آزادی برای حیوانات را به رسمیت شناخته است که کشورهای عضو متعهد به رعایت این حقوق می‌باشند؛ این حقوق عبارتند از: (آزادی [رهایی] از گرسنگی، تشنگی و سوءتغذیه؛ آزادی از ترس و اضطراب؛ آزادی از ناراحتی فیزیکی یا دمایی؛ آزادی از درد، جراحت و بیماری؛ و آزادی برای ابراز الگوهای نرمال رفتاری) "

ستاد مردمی دفاع از حقوق حیوانات ایران به نمایندگی از چندین تشکل مردم نهاد و بیش از ۲۰۰۰ نفر از فعالان محیط زیست و حقوق حیوانات، وکلای سبز و مردم شریف ایران، بدین‌وسیله ضمن محکوم کردن این اقدام غیرانسانی از آن مقام محترم قضائی در خواست می‌کند در موضوع مزرعه پرورش کروکودیل مشهد ورود و اقدامات مقتضی را امر به رسیدگی بفرمائید.

پیشاپیش از حسن نظر جنابعالی به موضوع حقوق حیوانات و مهربانی با آن‌ها که در دین مبین اسلام نیز بسیار بدان توصیه شده است، تشکر و قدردانی می‌کنیم.»

این گونه یکی از پنج گونه با ارزش کروکودیل در دنیا محسوب می‌شود که طول آن ۷ متر می‌رسد و پس از حدود ۳ سال، پوستش قابلیت دباغی (چرم) و صادرات می‌یابد. سالانه ۲ میلیون طاقه پوست کروکودیل در دنیا تجارت می‌شود که هر طاقه آن ارزشی معادل ۱۰ هزار دلار دارد. ارزش هر کیلوگرم از گوشت این حیوان حرام‌گوشت نیز به ۱۷ دلار می‌رسد.

اما آنچه باعث شده تا شیلات ایران موافقت اصولی ایجاد مزرعه پرورش تمساح را در ایران صادر کند، استفاده پزشکی است که از خون، استخوان و حتی گوشت این حیوان دوزیست می‌شود؛ هرچند در این میان سود اقتصادی ناشی از صادرات پوست و گوشت کروکودیل بی تأثیر نبوده است.

با وجود مخالفت‌های شدید دوستداران محیط زیست جهان، برای پرورش تمساح توجیه‌های علمی و البته اقتصادی فراوانی همچون تولید کیف و کفش از پوست کروکودیل، مصارف پزشکی از خون و گوشت آن و استفاده خوراکی از گوشت این حیوان حرام گوشت در کشورهای شرق آسیا، پرورش این خزنده را در ۵۰ کشور برای بهره‌برداری از پوست، گوشت و خون آن رایج کرده است. اما به نظر می‌رسد رواج چنین تجارت سیاهی در ایران نمی‌تواند قابل توجیه باشد.