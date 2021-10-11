به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، شب گذشته یکشنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۰ شاهد رقابت نهایی تعدادی از کشتی گیران فرنگی کشورمان در مسابقات کشتی قهرمانی جهان ۲۰۲۱ نروژ بودیم که توانستند با کسب دو مدال طلای دیگر نتیجه تاریخی ۴ مدال طلا و ۲ مدال برنز، بهترین نتیجه مدالی تاریخ کشتی فرنگی ایران در ادوار مسابقات جهانی را به دست آورند.

شب گذشته «محمدرضا گرایی» و «میثم دلخانی» در دیدار فینال سه وزن پایانی کشتی فرنگی قهرمانی جهان ۲۰۲۱ در اسلو پایتخت نروژ، توانستند به ترتیب در اوزان ۶۷ و ۶۳ کیلوگرم با غلبه بر کشتی گیران روسی و گرجستانی، عنوان قهرمانی جهان را از آن خود کنند.

پیش از این نیز «محمدهادی ساروی» در وزن ۹۷ کیلوگرم با شکست حریف مجارستانی خود توانست مدال خوشرنگ طلای جهانی را به نام خود کند؛ «علی اکبر یوسفی» نماینده سنگین وزن کشتی فرنگی ایران نیز در وزن ۱۳۰ کیلوگرم برای نخستین بار در تاریخ کشور به مدال طلای جهانی این وزن دست یافت.

«محمدعلی گرایی» و «پژمان پشتام» نیز به ترتیب نمایندگان اوزان ۷۷ و ۸۲ کیلوگرم این دوره از رقابت های جهانی بودند که توانستند به مدال برنز دست یابند.

به این ترتیب تیم ملی کشتی فرنگی ایران در پایان رقابت های جهانی نروژ با کسب مجموعا ۴ مدال طلا و ۲ مدال برنز، بر سکوی نایب قهرمانی جهان ایستاد و بهترین نتیجه مدالی تاریخ کشتی فرنگی ایران در ادوار مسابقات جهانی را رقم زد.

مهدی اخوان بهابادی مدیرعامل همراه اول به عنوان مدیرعامل نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور و حامی مالی فدراسیون کشتی ایران، در پیامی این موفقیت را به تمامی ایرانیان و ملی پوشان کشتی کشورمان تبریک گفت.