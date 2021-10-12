  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۰ مهر ۱۴۰۰، ۸:۴۹

مدیرکل هواشناسی کرمانشاه خبر داد؛

احتمال بارش باران در نواحی شمالی کرمانشاه

احتمال بارش باران در نواحی شمالی کرمانشاه

کرمانشاه- مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به فعالیت موجی ناپایدار در اواخر هفته جاری در استان کرمانشاه، از احتمال بارش باران در نواحی شمالی استان کرمانشاه خبر داد.

فیروز دولتشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس تحلیل و بررسی آخرین داده‌های هواشناسی موجی ناپایدار در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه، جو منطقه را متأثر خواهد کرد.

وی افزود: هوای استان کرمانشاه در بعضی ساعات همراه با رشد ابر، تشدید نسبی وزش باد و در برخی نقاط گرد و خاک محلی خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به فعالیت موج ناپایدار در منطقه، تصریح کرد: با توجه فعالیت موج ناپایدار در منطقه در روز چهارشنبه و در پاره‌ای نقاط از نواحی شمالی استان کرمانشاه رگبار خفیف و موقت باران پیش بینی می‌شود.

دولتشاهی خاطرنشان کرد: دمای هوای روزانه تا پایان هفته تغییرات چندانی نخواهد داشت اما دمای شبانه از بامداد چهارشنبه تا پایان هفته به تدریج افزایش خواهد یافت.

وی با اشاره به دمای هوای کرمانشاه طی امروز، بیان کرد: دمای هوای شهر کرمانشاه طی امروز در گرم‌ترین ساعت به ۲۹ درجه سانتی گراد و در سردترین ساعت شبانه روز به ۹ درجه سانتی گراد بالای صفر خواهد رسید.

کد مطلب 5325454

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها