احتمال بارش باران در نواحی شمالی کرمانشاه

فیروز دولتشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس تحلیل و بررسی آخرین داده‌های هواشناسی موجی ناپایدار در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه، جو منطقه را متأثر خواهد کرد.

وی افزود: هوای استان کرمانشاه در بعضی ساعات همراه با رشد ابر، تشدید نسبی وزش باد و در برخی نقاط گرد و خاک محلی خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به فعالیت موج ناپایدار در منطقه، تصریح کرد: با توجه فعالیت موج ناپایدار در منطقه در روز چهارشنبه و در پاره‌ای نقاط از نواحی شمالی استان کرمانشاه رگبار خفیف و موقت باران پیش بینی می‌شود.

دولتشاهی خاطرنشان کرد: دمای هوای روزانه تا پایان هفته تغییرات چندانی نخواهد داشت اما دمای شبانه از بامداد چهارشنبه تا پایان هفته به تدریج افزایش خواهد یافت.

وی با اشاره به دمای هوای کرمانشاه طی امروز، بیان کرد: دمای هوای شهر کرمانشاه طی امروز در گرم‌ترین ساعت به ۲۹ درجه سانتی گراد و در سردترین ساعت شبانه روز به ۹ درجه سانتی گراد بالای صفر خواهد رسید.