سالانه ۶۰ تا ۷۰ قلاده فک تلف می شود/ کاهش شدید جمعیت فک خزری

پروین فرشچی در گفتگو با خبرنگار مهر با اظهار تأسف از مرگ و میر سالانه بین ۶۰ تا ۷۰ فک خزری اظهار داشت: فک خزری یک گونه مهاجر بوده که بیشترین جمعیت آن در جمهوری قزاقستان زیست دارد.

وی با بیان اینکه هفته گذشته یک فک در تور صیادان میانکاله مازندران گرفتار شد، گفت: با توجه به آموزش‌ها و انگیزه کوچک مالی که برای صیادان برای حفاظت از این گونه مهاجر انجام شد، صیادان از این فک محافظت کرده و پس از بهبودی آن را آزاد سازی کردند.

فرشچی افزود: این آموزش و آگاهی رسانی‌ها به صیادان که با همکاری شیلات و محیط زیست انجام گرفته، قدم بسیار مثبتی برای حفاظت از این گونه مهاجر خزری است.

معاون سابق امور دریایی سازمان محیط زیست کشور با بیان اینکه فک خزری تنها گونه پستاندار دریای خزر است، اضافه کرد: بیشترین تردد این گونه مهاجر خزری در بین کشورهای ساحلی جمهوری قزاقستان بوده و پس از آن در کشورهای فدراتیو روسیه آذربایجان، ترکمنستان و ایران است و کشور ما بسیار کم میزبانی آن را بر عهده دارد.

وی با بیان اینکه اقدامات بسیار خوبی در زمان معاونتش در سازمان محیط زیست برای حفاظت از فک خزری انجام شد، تصریح کرد: مهمترین اقدامی که در این زمینه انجام شد این بود که توانستیم فک خزری را در ضمیمه دو کنوانسیون حفاظت از گونه‌های مهاجر جهان قرار دهیم.

فرشچی ادامه داد: تلاشی که با توجه به بازتاب جهانی آن، در رسانه‌های ایران مهم شمرده نشد و اهمیت این اقدام از این جهت بود که کشورهای روسیه، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان با توجه به منافع اقتصادی آنان از این گونه مهاجر سالانه، سهمیه شکار ۱۸ هزار رسید فک خزری را دارند که ضمیمه دو، این موضوع را محدود می‌کند.

کاهش ۹۰۰ هزار راسی جمعیت فک طی ۱۰ سال

وی با بیان اینکه در دهه ۹۰ جمعیت فک خزری حدود یک میلیون رأس بوده اما اکنون به ۱۰۰ هزار رأس رسیده است، خاطرنشان کرد: اهمیت این گونه جانوری در حفظ زیست محیطی دریای خزر و زنجیره غذایی آن بسیار مهم بوده و حفاظت و جلوگیری از انقراض آن نیز بسیار حائز اهمیت است.

وی با بیان اینکه در سال ۲۰۰۸ توانستیم این گونه را در لیست قرمز کشورهای اوراسیا قرار دهیم، اظهار داشت: کوشش بعدی ما باید این باشد که این گونه مهم خزری را در هر دو ضمیمه کنوانسیون حفاظت از گونه‌های مهاجر جهان قرار دهیم.

فرشچی با تاکید بر اینکه اگر از این گونه محافظت نشود، در ۳۰ سال آینده نسل آن منقرض خواهد شد و این مسئله باعث شرمندگی کشورهای عضو دریای خزر باید باشد، خاطرنشان کرد: مرکز نگهداری و حفاظت از فک‌های خزری در گلستان باید تقویت و حمایت شود زیرا زحمات بسیاری برای حفاظت از این گونه در آن مرکز انجام شده و نیازمند تأسیس شعبه دو این مرکز در استان‌های گیلان و مازندران که فک‌ها تردد بیشتری در آن منطقه دارند نیز هستیم.

این کارشناس و محقق گونه‌های دریایی گفت: حفظ زیست محیطی و تنوع زیستی، ماهیگیری، تردد و امنیت در دریای خزر از جمله مواردی است که برای کشورمان حائز اهمیت است و در زمینه زیست محیطی کشورمان باید پیگیر فعال کردن دبیرخانه گونه‌های مهاجر بوده و تلاش کند تا فک خزری را در هر دو ضمیمه کنوانسیون قرار دهد.

وی افزود: در سال ۲۰۱۵ آذربایجان متعهد شد تا یک دبیرخانه چرخشی بر اساس حروف الفبای انگلیسی فعال کرده و هر چهار سال یک بار یکی از کشورهای عضو کنوانسیون میزبان این دبیرخانه باشند تا حفاظت از فک خزری به طور جدی تر پیگیری شود اما متأسفانه آذربایجان به تعهداتش عمل نکند.

فرشچی یادآور شد: یکی از مهمترین اقداماتی که ایران باید پیگیر آن باشد فعال کردن دبیرخانه جهانی آن است زیرا در حال حاضر فقط یک دفتر در ژنو وجود دارد که غیر فعال است.