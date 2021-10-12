ستاره الهلال آماده بازی با پرسپولیس

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از «اسپورت ۲۴»، سالم الدوساری که به دلیل مصدومیت در روزهای اخیر در تمرینات این تیم حضور نداشت آمادگی لازم برای حضور دوباره در ترکیب این تیم را پیدا کرده است.

او که یکی از مهره‌های تأثیرگذار الهلال عربستان است مشکلی برای حضور در تمرینات تیمی ندارد تا شایعه غیبتش در بازی پرسپولیس اینگونه رد شود.

کادر پزشکی الهلال پس از بررسی شرایط الدوساری، مجوز حضور او در تمرینات تیمی را داده تا مربیان این تیم بتوانند برای بازی با پرسپولیس روی او حساب کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس شنبه هفته آینده ۲۴ مهرماه مقابل الهلال عربستان در یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان ۲۰۲۱ آسیا در ورزشگاه فیصل بن فهد ریاض بازی می‌کند.