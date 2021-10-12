۳۳ درصد مازندرانی ها دز دوم واکسن کرونا را دریافت کردند

سید عباس موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش دوبرابری شمار مبتلایان به کرونا در استان اظهار داشت: اعمال محدودیت‌های کرونایی محدود به رنگ بندی کرونایی است.

وی با بیان اینکه از نظر شیوع کرونایی در حال حاضر مازندران از پایین‌ترین استان‌های کشور است، افزود: این درحالی که اگر مراقبت‌های لازم صورت نگیرد، شاهد اوج گیری دوباره ویروس خواهیم بود.

وی با تاکید بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی یادآور شد: تزریق واکسن از جمله عواملی است که در کاهش روند شیوع کرونا تأثیر گذار است و باید سه تا چهار هفته از تزریق بگذرد تا ایمنی صورت گیرد.

موسوی یادآور شد: تزریق واکسن در کاهش مرگ و میر ناشی از کرونا تأثیر دارد ولی جلوی انتقال بیماری را نخواهد گرفت از این رو در زمینه استفاده از ماسک توصیه و تاکید جدی می‌کنیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران درباره تزریق واکسن آنفلوانزا تصریح کرد: افرادی که پرریسک هستند باید نسبت به تزریق این واکسن اقدام کنند.

وی درباره تزریق واکسن کرونا نیز گفت: تاکنون بیش از دو میلیون و ۶۱۷ هزار دز واکسن در مناطق تحت پوشش تزریق شد که ۷۹ درصد دز اول و ۳۳ درصد دز دوم را دریافت کردند.

وی درباره تزریق واکسن دانش آموزان نیز گفت: تاکنون ۱۴۳ هزار دانش آموز از مجموع ۲۱۲ هزار دانش آموز جامعه هدف واکسینه شدند.