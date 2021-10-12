میرکاظمی: نگاه ما به بودجه ۱۴۰۱ نگاه تحولی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان برنامه و بودجه، پانزدهمین جلسه ستاد تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس کمیسیون اقتصادی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، و اعضای مشاورین و رؤسای این سازمان، با موضوع جهت گیری اصلی بودجه ۱۴۰۱ و بررسی عملکرد اعتبارات هزینه‌ای و راهکارهای پیشنهادی بخش آموزش و پرورش برگزار شد.

سید مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه در این جلسه تصریح کرد: دستاوردهای اقتصادی مطلوب نیست. بهره وری پایین، تورم بالا سطح درآمد مردم پایین و هزینه‌ها بالا رفته و برون رفت جامعه از این شرایط نیاز به تغییر دارد. با توجه به سیاست‌های ابلاغی و دستورات رهبر معظم انقلاب و خواسته رئیس جمهور، باید تغییرات ساختاری اتفاق بیفتد که در این راستا سازمان برنامه و بودجه به صورت جدی و کارشناسی از دو ماه پیش کار را آغاز کرده است. لذا همکاری و مشارکت مجلس شورای اسلامی برای به ثمر رسیدن این مهم بسیار حائز اهمیت است.

معاون رئیس جمهور با اشاره به اینکه بسیاری از پروژه‌ها در سطح استان‌ها و شهرستان‌ها نیمه تمام رها شده است، افزود: با همکاری دولت و مجلس می‌توان بر بسیاری از مشکلات فائق آمد باید در سطح استان‌ها و شهرستان بسترهای لازم فراهم شود که با استفاده از منابع داخلی و ظرفیت‌های موجود اتمام پروژه‌ها را در دستور کار قرار داد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه نگاه ما به بودجه ۱۴۰۱ نگاه تحولی است، تاکید کرد: در سنوات گذشته به دلیل کسری بودجه و عدم تحقق برنامه‌ها خلق پول افسار گسیخته اتفاق افتاده و این مهم تورم بالا بر اقتصاد تحمیل کرده و سطح معیشت مردم پایین آمده است که در مناطق محروم افزایش قیمت کالا از متوسط کشور هم بالاتر است و این درحالی است که که درآمد این بخش جامعه از شرایط مطلوب و قابل قبولی برخوردار نیست.

میرکاظمی با عنوان اینکه تاکید رئیس جمهور بر تحقق عدالت در کشور است، گفت: برای نهادینه شدن عدالت در بخش‌های مختلف جامعه باید تغییرات اساسی با نگاه کارشناسی شکل بگیرد و بودجه‌ای زیبنده جمهوری اسلامی، تهیه و تنظیم شود. استان‌ها و شهرستان‌ها مأموریت دارند شاخص‌های کلانی که هدف گذاری می‌شود در بخش صنعت و کشاورزی و صادرات و سایر حوزه به مرحله عمل برسانند و ما مطمئن هستیم چرخه اقتصاد با استفاده از ظرفیت‌های بلااستفاده و مغفول مانده به حرکت در می‌آید.

وی در ادامه افزود: رئیس جمهور تاکید دارند کار اساسی و بنیادین در ساختار بودجه، رشد اقتصادی و افزایش بهره وری صورت بگیرد در این ارتباط از همه پتانسیل‌ها که در سازمان برنامه برنامه و بودجه و دولت و مجلس وجود دارد استفاده می‌شود. با همکاری و استفاده از همه ظرفیت‌های مجلس می‌توان این راه را هموار کرد. همچنین حضور رؤسای کمیسیون‌های اقتصادی، برنامه و بودجه مجلس، مشاور عالی رئیس مجلس و نماینده مجلس در جلسه ستاد، بر همکاری گسترده دولت و مجلس صحه می‌گذارند.

گفتنی است در این جلسه رؤسای کمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس شورای نقطه نظرات و نحوه همکاری مجلس درباره تهیه و تدوین بودجه ۱۴۰۱ را مطرح کردند و گزارش مفصلی از شرایط آموزش و پرورش در بخش هزینه‌ها و نیروی انسانی ارائه شد.