گزارش تفریغ بودجه سال ۹۹ در صحن مجلس قرائت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات، خلاصه گزارش تفریغ بودجه سال ۹۹ کل کشور مستند به اصل (۵۵) قانون اساسی و ماده (۲۱۹) آیین‌نامه داخلی به عنوان سی و دومین گزارش تفریغ بودجه پس از پیروزی انقلاب، در جلسه علنی امروز(سه شنبه) مجلس شورای اسلامی توسط «مهرداد بذرپاش» رئیس کل دیوان محاسبات کشور قرائت شد.

بذرپاش در بخشی از سخنرانی خود در صحن علنی مجلس، گفت: این گزارش شامل حسابرسی بیش از ۳۷۰۰ دستگاه اجرایی، بررسی و تلفیق بیش از ۶۸۰۰ گزارش حسابرسی و عملکرد تبصره های ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، بررسی گزارش های تلفیقی تعداد ۲۷۲ تبصره، بند و جزء در کارگروه فنی و حقوقی، گزارش تفریغ ماده واحده و تبصره های ذیل آن می باشد که در ۷۶۲ صفحه تهیه و در هیات عمومی دیوان محاسبات کشور به تصویب رسیده است.

گفتنی است، گزارش تفریغ بودجه سال ۹۹ کل کشور برای نخستین بار، ۴ ماه قبل از موعد مقرر قانونی تهیه و در ۳۱ شهریورماه سال ۱۴۰۰ به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

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