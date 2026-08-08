وزش باد شدید و خیزش گردوخاک در قم ادامه دارد؛ کاهش موقت دما

محمدجواد ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی نشان می‌دهد شرایط جوی استان قم طی روزهای شنبه ۱۷ مرداد و یکشنبه ۱۸ مرداد با وزش باد، افزایش ابر و در برخی ساعات همراه با گردوخاک و غبار محلی خواهد بود.



وی گفت: آسمان استان قم در امروز شنبه قسمتی ابری پیش‌بینی می‌شود و در برخی ساعات با افزایش ابر همراه خواهد شد و همزمان وزش باد نسبتاً شدید تا شدید در مناطق مختلف استان رخ خواهد داد.



وی افزود: جریان باد در این روز عمدتاً از سمت شرق خواهد بود و سرعت آن در ساعات مختلف به حدود ۵۰ تا ۷۰ کیلومتر بر ساعت می‌رسد که می‌تواند در مناطق مستعد زمینه‌ساز خیزش گردوخاک شود.



ترابیان ادامه داد: برای روز شنبه کمینه دمای هوای شهر قم ۲۶ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی شده است و بیشینه دما نیز به حدود ۳۸ درجه سانتی‌گراد خواهد رسید.



وی بیان کرد: روند جوی استان در روز یکشنبه نسبت به روز قبل آرام‌تر خواهد شد و سرعت وزش باد کاهش می‌یابد با این حال همچنان در برخی ساعات وزش باد و غبار محلی در نقاط مختلف استان دور از انتظار نیست.



کارشناس هواشناسی استان قم گفت: در روز یکشنبه آسمان استان قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات افزایش ابر و وزش باد پیش‌بینی می‌شود و جهت باد نیز همچنان شرقی خواهد بود.



وی افزود: سرعت وزش باد در روز یکشنبه بین ۲۵ تا ۴۵ کیلومتر بر ساعت پیش‌بینی شده که در مقایسه با روز شنبه کاهش محسوسی خواهد داشت و پدیده غالب گردوخاک گسترده نخواهد بود اما غبار محلی همچنان امکان شکل‌گیری دارد.



ترابیان با اشاره به وضعیت دمایی شهر قم در روز یکشنبه اظهار کرد: کمینه دمای هوا در این روز حدود ۲۶ درجه سانتی‌گراد خواهد بود و بیشینه دما با افزایش دو درجه‌ای نسبت به روز شنبه به حدود ۴۰ درجه سانتی‌گراد می‌رسد.



وی ادامه داد: بر اساس داده‌های ثبت‌شده در ۲۴ ساعت گذشته، دستجرد با کمینه دمای ۲۰.۶ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین صبحگاه استان قم را به خود اختصاص داده است.



وی گفت: جمکران نیز با ثبت دمای ۴۲.۶ درجه سانتی‌گراد در بعدازظهر، گرم‌ترین نقطه استان قم در ۲۴ ساعت گذشته بوده است.



هشدار نارنجی برای وزش باد صادر شد



کارشناس هواشناسی استان قم با اشاره به هشدار هواشناسی سطح نارنجی شماره ۱۰ اداره کل هواشناسی استان قم گفت: این هشدار با توجه به افزایش تغییرات فشار در سطح زمین صادر شده و زمان پایان آن اواخر وقت روز شنبه ۱۷ مرداد خواهد بود.



ترابیان افزود: مخاطره اصلی مورد انتظار در این هشدار، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید شرقی و خیزش گردوخاک در مناطق مستعد است و این شرایط می‌تواند بخش‌های مختلف استان را تحت تأثیر قرار دهد.



وی بیان کرد: تمامی مناطق استان قم در محدوده اثر این سامانه قرار دارند و به‌ویژه مناطق شرقی و مرکزی استان بیشتر در معرض آثار ناشی از وزش باد و خیزش گردوخاک خواهند بود.



وی خاطرنشان کرد: تغییرات احتمالی شرایط جوی و پیش‌بینی روزهای آینده بر اساس آخرین داده‌ها و نقشه‌های هواشناسی در بولتن‌های بعدی مورد بازبینی و به‌روزرسانی قرار خواهد گرفت.