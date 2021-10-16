روابط ایران و عربستان به نفع کل منطقه است

علاءالدین بروجردی رئیس اسبق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در ادوار مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر بر نگاه مثبت کشورمان نسبت به توسعه روابط با کشورهای همسایه و جهان اسلام تاکید کرد و گفت: سیاست جمهوری اسلامی ایران از ابتدا داشتن رابطه خوب با همه همسایگان و کشورهای جهان اسلام بوده است.

وی ادامه داد: عربستان نیز به خاطر وجود حرمین شریفین در این کشور و همچنین ارتباطی که باید به طور طبیعی خوب باشد، نقش ویژه‌ای در این سیاست دارد.

بروجردی تصریح کرد: روابط دوجانبه بین ایران و عربستان با وساطت نخست وزیر عراق در مجموع روند مثبتی را طی کرده است.

نماینده سابق مردم در مجلس شورای اسلامی افزود: همانطور که وزیر محترم امور خارجه نیز اعلام کردند، به نظر می‌رسد با توجه به مجموعه شرایط منطقه، این رویداد بتواند به نفع منافع ملی دو کشور و جهان اسلام باشد.

وی همچنین در خصوص نقش دو کشور در تامین امنیت منطقه تاکید کرد: طبیعتاً با توجه به نقشی که جمهوری اسلامی ایران از یک طرف و عربستان در طرف دیگر ایفا می‌کند، رابطه منطقی بین دو کشور می‌تواند تاثیر مثبتی در کل منطقه داشته باشد.

بروجردی همچنین در خصوص جنگ تحمیلی علیه ملت یمن نیز گفت: ما پیوسته طرفدار حل مشکل یمن بودیم و همواره بر مذاکرات یمنی - یمنی برای پایان محاصره، جنگ و عملیات علیه مردم مظلوم این کشور که بیش از ۶ سال در محاصره هستند، تاکید کردیم.

این کارشناس مسائل بین‌الملل همچنین در خصوص واکنش احتمالی غرب به حصول توافق بین ایران و عربستان نیز گفت: صهیونیست‌ها، آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها، همواره سیاستشان تخریب روابط کشورهای اسلامی بوده است. حتی اگر به ظاهر از این رویداد استقبال کنند، اما سیاست آنها تفرقه و عدم رابطه خوب بین ایران و کشورهای اسلامی است.

وی ادامه داد: غرب از طریق همین ایران هراسی کاذب و غیر واقعی سلاح بیشتری می‌فروشد و پایگاه‌های نظامی بیشتری می‌گیرد در صورتی که این یک تصور واهی است.

بروجردی در پایان تاکید کرد: ایران هراسی یک تصور واهی است زیرا جمهوری اسلامی ایران نه‌تنها برای هیچ کشوری در منطقه خطر نیست، بلکه عامل بسیار مهمی در مبارزه با تروریسم و حفظ امنیت منطقه است.