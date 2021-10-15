به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی رضایی اظهار کرد: شامگاه پنج‌شنبه در پی تماس تلفنی با سامانه ۱۲۵ مبنی بر مشاهده آتش و دود از داخل یک اتاق برق در داخل بازار امام رضا (ع)، ستاد فرماندهی با توجه به حساسیت موضوع بلافاصله آتش‌نشانان ایستگاه ۳۲، ۲، ۲۴ و ۱ را به محل حادثه در هشتی چهارم این بازار از سمت میدان ۱۷ شهریور اعزام کرد.

وی افزود: با اطلاع به‌موقع نگهبانان بازار به آتش‌نشانی و حضور سریع آتش‌نشانان در محل، حریق که در یک اتاق برق به وسعت تقریبی ۱۰ مترمربع و در ضلع جنوبی در داخل بازار امام رضا (ع) به وقوع پیوسته بود، به سرعت مهار و از سرایت آتش به مغازه‌های این بازار تاریخی جلوگیری به عمل آمد.

معاون عملیات آتش‌نشانی مشهد خاطرنشان کرد: نیروهای آتش‌نشانی پس از انجام عملیات لکه‌گیری، کاوش و تهویه محیط با خودرو پیشرفته توربوفن، دمنده‌ها و مکندهای قوی هوا، به مأموریت خود پایان داده و به ایستگاه‌های خود بازگشتند.

وی اضافه کرد: در این آتش‌سوزی به کسی آسیب نرسیده و میزان و علت دقیق این حریق توسط کارشناسان آتش‌نشانی مشهد در دست بررسی است.