احکام قضائی اراضی زراعی و کشاورزی باید اجرا شود

به گزارش خبرگزاری مهر، بابک محبوب علیلو در نشستی با رئیس سازمان و مدیران امور اراضی و جهاد کشاورزی شهرستان‌های استان، با تاکید بر اینکه باید با کوتاه کردن دست افراد سودجو و فرصت طلب به سرمایه‌های موجود، از امنیت غذایی کشور دفاع کرد، افزود: در این راستا دادگستری کل آذربایجان شرقی بر لزوم جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی تاکید دارد.

وی به حساسیت در اجرای احکام محکومیت قطعی صادر شده از دادگاه‌ها در ارتباط با اراضی زراعی و باغی اشاره و اضافه کرد: در مراجعه و بازرسی از چندین شهرستان متأسفانه مشاهده شده که تعداد قابل توجهی از احکام محکومیت قطعی وجود دارد که بدون اجرا به دلیل عدم پیگیری همکاران جهاد کشاورزی شهرستان بلاتکلیف باقی مانده است.

محبوب علیلو یادآور شد: باید از تغییر کاربری اراضی کشاورزی قبل از لزوم به تخریب آنها جلوگیری شود چرا که برخورد همواره هزینه زا و در سرمایه‌های اجتماعی تأثیرگذار است.

وی با بیان اینکه یکی از این سرمایه‌های مهم کشور اراضی زراعی و باغی است، ادامه داد: متأسفانه هر روز شاهد این ماجرا هستیم که این منابع و سرمایه‌ها توسط افراد سودجو و فرصت طلب مورد تعرض قرار می‌گیرد و برخی افراد دیگر به این تعرض و فساد کمک می‌کنند.

محبوب علیلو یکی دیگر از عوامل تأثیرگذار در افزایش ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی را بنگاه‌های معاملاتی املاک دانست و اضافه کرد: تغییر کاربری اراضی کشاورزی و ساخت وسازهای غیرمجاز توسط بنگاه‌های معاملاتی املاک جزو حساسیت‌های دادستانی کل استان بوده و به شدت با تخلفات بنگاه‌ها در این زمینه برخورد می‌شود.

وی همچنین با اشاره به وضع دشوار معیشتی عشایر و روستاییان، گفت: نباید منابع و مراتع این قشر ضعیف از بین برود چرا که اقتصاد عشایر و روستاییان از طریق کشاورزی و دامداری در مراتع تأمین می‌شود و مدیران برای توسعه اقتصاد روستایی باید بتوانند ارتباط سازنده و مؤثری با این جوامع داشته باشند که آن هم نیازمند مطالعات، آسیب شناسی و بازنگری وضعیت فعلی این بخش است.

دادستان عمومی و انقلاب اسلامی شهرستان تبریز با تاکید بر اهمیت اقتصاد روستایی و تأثیر آن در اقتصاد کلان کشور، اظهار داشت: توسعه و بهبود اقتصاد روستایی می‌تواند از مهاجرت روستاییان به شهرها کاسته و باعث مهاجرت معکوس شود که این شرایط می‌تواند کشاورزی و دامپروری را توسعه، تولید را افزایش و اقتصاد کلان را بهبود بخشد.

محبوب علیلو گفت: امنیت غذایی در جامعه تحقق نخواهد یافت مگر اینکه برنامه ریزی های دقیق با استفاده از روش‌های علمی و تجربی باهم درآمیخته شده باشد و اقدامات مناسب برای این هدف عملیاتی شود.