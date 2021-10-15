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۲۳ مهر ۱۴۰۰، ۱۵:۱۳

برای امنیت بیشتر؛

واتس اپ بک آپ چت را رمزگذاری می کند

واتس اپ بک آپ چت را رمزگذاری می کند

واتس اپ اکنون به کاربرانش اجازه می‌دهد تاریخچه چت خود را به شکل یک لایه امنیتی اضافی و انتخابی به طور سر به سر (end to end) رمز گذاری و از حساب خود محافظت کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پرس اسوسیشن، این پیام رسان متعلق به فیس بوک اعلام کرد به کاربران سیستم عامل‌های iOS و اندروید اجازه می‌دهد بک آپ چت های خود را که در گوگل درازو یا آی کلود ذخیره می‌شود، رمزگذاری کنند. واتس اپ ادعا می‌کند هیچ سرویس پیام رسان جهانی دیگری در چنین سطحی امنیت فراهم نمی‌کند.

این ویژگی نخست برای افرادی ارائه می‌شود که آخرین نسخه اپ را استفاده می‌کنند. کاربران با ضربه روی گزینه جدید رمزگذاری سربه سر بک آپ در تنظیمات اپ قادر به فعالسازی این قابلیت هستند.

از افرادی که این ویژگی را فعال کنند، خواسته می‌شود تا با رمز یا کد رمزگذاری شده از بک آپ محافظت کنند.

واتس اپ ادعا می‌کند فعالسازی این سیستم نه به شرکت و به تهیه کنندگان سرویس بک آپ اجازه نمی‌دهد چت های کاربر را بخوانند یا به رمز آن دست یابند.

کد مطلب 5327931

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