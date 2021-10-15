استفاده از نخبگان بازار کار در دانشگاه فنی و حرفه ای

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه فنی و حرفه‌ای وبینار کارگروه‌های برنامه‌ریزی درسی با موضوع «تبادل تجارب در تدوین بازنگری برنامه‌های درسی مهارتی» با حضور صالحی عمران رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای برگزار شد.

صالحی عمران در این وبینار به اهمیت برنامه‌ریزی درسی مهارتی، جایگاه ارزشمند شورای برنامه‌ریزی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و نقش مهم کارگروه‌های تخصصی برنامه‌ریزی درسی اشاره کرد.

رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای کارگروه‌ها را به ایجاد ارتباط با صنعت، تدوین برنامه درسی رشته‌های جدید و استفاده از نخبگان حوزه بازار کار، با محوریت استانی و با تکیه بر تمرکز زدایی ترغیب کرد.

سپس میرفخرالدینی، معاون آموزشی دانشگاه فنی و حرفه‌ای ضمن ارج نهادن به تلاش‌های کارگروه‌های تخصصی، بر ضرورت ارزشیابی برنامه‌های درسی تأکید کرد.

در این جلسه، دکتر بارانی، مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، بر ضرورت رعایت استانداردهای مشخص شده در تشکیل کارگروه‌ها، استفاده از پتانسیل نخبگان بازار اشتغال در کارگروه‌ها، ارزشیابی برنامه‌های درسی و ضرورت تدوین رشته‌های جدید تأکید کرد.