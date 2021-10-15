باید استانداردسازی به سینمای ایران برگردد/ تقویت سینمای انقلابی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان سینمایی، محمد خزاعی رئیس سازمان سینمایی شامگاه پنجشنبه ۲۲ مهرماه در برنامه «شهر فرنگ» پیرامون آینده سازمان سینمایی و همچنین راهکارهای این سازمان برای برون رفت از مشکلات توضیحاتی را ارائه داد.

رئیس سازمان سینمایی با بیان اینکه احیای شورای عالی سینما یک ضرورت بود، گفت: اگر می خواهیم سینما در آینده پیشرفت کند و مشکلات قانونگذاری در حوزه سینما نداشته باشیم باید برای احیای شورای عالی سینما اقدام می کردیم. در دوره آقای شمقدری زمانیک ه سازمان سینمایی شکل گرفت ایشان تصمیم گرفتند با حمایت شخص رئیس جمهور وقت، شورای عالی سینما ایجاد شود اما درحدود ۱۰ سال این شورا تعطیل شد.

خزاعی با اشاره به اینکه در بسیاری از نقدها پرسیده بودند «آیا در شورای عالی سینما تصمیمات جدیدی گرفته خواهد شد؟»، افزود: وقتی این موضوع با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مطرح شد و ایشان در جلسه هیات دولت با آقای رئیس جمهور مطرح کردند به شدت استقبال شد و این نشان می دهد که دولت سیزدهم و شخص اول قوه مجریه جناب آقای رئیسی اهتمام ویژه ای به جریان سینما دارند و همچنین شناخت بسیار خوبی از تاثیرگذاری سینما در دیپلماسی فرهنگی و مشکلات داخلی دارند که تصمیم می گیرند تا شورای عالی سینما سریع تر احیا شود.

وی عنوان کرد: با وجود همه مشکلات این موضوع را در دستور کار قرار دادند و گفتند در آذر ماه اولین جلسه شورای عالی سینما را داشته باشیم. این شورا کمک خواهد کرد تا ما به برنامه هایی که در آینده مد نظرمان است، برسیم.

رئیس سازمان سینمایی گفت: یک سری قوانین داریم که اگر می خواستیم این قوانین را برای اعتلای سینمای ایران در حوزه دیپلماسی، بین الملل و داخلی از طریق مکانیزم معمول اداری جلو ببریم، شاید هر قانون ۴ سال طول می کشید. وقتی شورای عالی سینما، در عالی ترین سطح شکل می گیرد و قبل از آن کمیسیون های تخصصی در سازمان سینمایی، چالش ها و معضلات سینمای ایران و مباحث راهبردی را که باعث پیشرفت سینمای ایران می شوند استخراج می کنند و آنها در شورای عالی سینما مطرح خواهد شد، مسیر برای حل اساسی تر مشکلات هموارتر است.

بسیاری از قوانین ما هنوز مربوط به دهه ۶۰ است

خزاعی با اشاره به دیدار خود با اهالی خانه سینما طی هفته گذشته گفت: از هیات مدیره خانه سینما سوال کردم شما که سال ها فعالیت صنفی انجام می دهید، مهمترین مشکل چیست؟ چرا بیمه بیکاری، امنیت شغلی، معیشت و ... هنرمندان برطرف نشده است؟ لازم است به ساز و کارهایی برسیم تا به مسائل سینمای ایران جدی تر پرداخته شود.

وی ادامه داد: بسیاری از قوانین ما مربوط به دهه ۶۰ است؛ مثل پروانه نمایش و پروانه ساخت ها. به همین دلیل تجدید نظر در قانون پروانه ساخت و نمایش را در دستور کار قرار دادیم و اگر قرار باشد از طریق هیات وزیران مجوز آنها را بگیریم شاید پروسه ۲ ساله داشته باشد اما شورای عالی سینما کمک خواهد کرد تا ما سریعتر این مرحله را طی کنیم.

رئیس سازمان سینمایی با بیان اینکه شورای عالی سینما تعریفی دارد که قبلا مصوب شده است، بیان کرد: تغییراتی در آخرین آیین نامه آن انجام شده است. این شورا ترکیبی از اشخاص حقیقی و حقوقی است. آخرین جمع بندی را با وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی و بعد از آن با نهاد ریاست جمهوری انجام خواهیم داد. در ابتدا باید کمیسیون های تخصصی را تشکیل بدهیم. اشخاص حقوقی ۵ نفر و حقیقی ۹ نفر هستند. البته درجمع بندی نهایی احتمال دارد که تعدادی از این اشخاص کاهش پیدا کند.

کمک به سینمادارها برای آسیب های ناشی از کرونا

خزاعی درباره برنامه های خود برای آسیب های کرونا به بخش فرهنگ، گفت: بحران کرونا برای همه مشاغل همچون سینما، تئاتر، موسیقی، کتاب و در مجموع حوزه فرهنگ آسیب زیادی در پی داشته و موجب شده تا بسیاری از خدمات فرهنگی به مردم تعطیل و دچار مشکلات عدیده ای شود. بیشترین ضرر را سالن های سینما و برخی تهیه کنندگان دیده اند. برخی از تهیه کننده ها آثارشان مربوط به بخش دولتی می شود که ضرر آنها متوجه دولت خواهد شد اما بخشی از آثار با سرمایه های بخش خصوصی ساخته شده است که امید داشتند تا سرمایه شان برگردد و در مرحله اکران به سوددهی برسند. در حوزه سینمادارها برنامه ای را مدون کردیم تا طی چند ماه کمک هایی به سالن های سینمایی داشته باشیم. سالن های سینمایی بخش خصوصی فعال و سالن های سینمایی بخش خصوصی غیرفعال که با کمک ما می توانند فعال شوند. یکی از شرط های کمک به این سالن ها این است که پویا شوند و اکران فیلم داشته باشند. زمانی که شرایط به حالت مطلوب برگردد طبق آیین نامه ای که اعلام خواهیم کرد تعهدی نسبت به محصولات و آثاری که طی این مدت اکران نشوند، نخواهیم داشت

وی با ابراز امیدواری به اینکه در سال ۱۴۰۱ در این رابطه مشکل خاصی نخواهیم داشت، افزود: چشم انداز من این است که از بهمن ماه مخاطب به سمت سینماها خواهد آمد و امید دارم از سال ۱۴۰۱ مشکلات سینماها برطرف شده باشد. امروز نسبت به ۲ ماه قبل وضعیت سینماها خیلی بهتر شده است. برنامه ای هم برای فیلم های صف اکران دارند داریم که تعداد آنها کم نیست. امروز، تقریبا، بالغ بر ۲۵۰ فیلم آماده اکران داریم اما شرایط برایشان فراهم نیست. درحال برنامه ریزی هستیم و جلساتی با معاونت نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی داشتیم که چگونه می توانیم کمک کنیم تا آنهایی که علاقمند به اکران هستند تا پایان سال برنامه ریزی برای اکران داشته باشند.

سال آینده حمایت از اکران و سینمادار نداریم

خزاعی با بیان اینکه قطعا در سال آینده حمایت از اکران و سینمادار نخواهیم داشت، گفت: زمانی که شرایط به حالت مطلوب برگردد طبق آیین نامه ای که اعلام خواهیم کرد تعهدی نسبت به محصولات و آثاری که طی این مدت اکران نشوند، نخواهیم داشت. باید شرایطی فراهم شود تا آذوقه فرهنگی که تعداد آنها بسیار زیاد است و شاید سال بعد ما را دچار بحران و فیلم سوزی کند، برنامه ریزی داشته باشیم تا صاحبان آثار دچار مشکل نشوند.

وی درباره بسته معیشتی اعلام شده برای اهالی سینما نیز توضیح داد: این بسته مختص کسانی است که هنر کارت دارند. بودجه ای اختصاص پیدا کرد به اهالی سینما و تا یک ماه آینده این پول تخصیص پیدا خواهد کرد. مدیرعامل صندوق اعتباری هنر و وزیر به شدت پیگیر این موضوع هستند و تا یک ماه آینده کمک هایی از طریق هنرکارت به اهالی سینما خواهد شد.

خزاعی درباره معضل بیکاری نیز گفت: معضل بیکاری در کوتاه مدت حل نمی شود باید با تعامل سازمان ها و نهادهایی برنامه ریزی جدی برای آن صورت گیرد. به دوستان خانه سینما گفتم مشکلات و معضلات در حوزه های مختلف را به ما اعلام کنند تا در جلسات کارشناسی به یک برنامه مشخصی برسیم. هیات مدیره خانه سینما شروع کردند و در حال برنامه ریزی هستند. امیدوارم در شورای عالی سینما راهکارهایی را مدون کنیم تا مشکلات کم شود. دوستانی که در دوره های گذشته می توانستند قوانین را دور بزنند بدانند که در این دوره نمی توانند اینکار را انجام دهند. آیین نامه ها و قوانین ما شفاف خواهد شد

رئیس سازمان سینمایی عنوان کرد: بحث مالی جدا است و بحث روانی کار نکردن سینماگران مساله دیگری است. گاهی به یک کارگردان سال ها است از روسای صنوف حتی زنگ هم زده نشده است. دیدن آدم ها در حوزه فرهنگ و هنر موجب احیا آدم ها می شود و باید توجه داشته باشیم که فراموشی بدترین آسیب در حوزه سینما است. صنوف باید با اعضا تماس بگیرد و برخی از آنها را به عنوان مشاور برای فیلم اولی ها معرفی کند. سعی کنیم در خانواده سینما به هم کمک کنیم. در نهایت همه ما یک خانواده هستیم و جدا از بحث معیشت و اقتصاد برای هدف های متعالی تر در سینمای ایران تلاش می کنیم و مشکلات با پیگیری و جدیت حل خواهد شد. باید سعی کنیم مشکل معیشت و منزلت هنرمندان را حل کنیم. در این رابطه مقرر شد تا هیات مدیره خانه سینما مکانیزم و طرحی را ارائه دهد که حل مشکلات به صورت سامان مند صورت بگیرد.

هرجا قانون شکنی باشد مشکلات عدیده ای نیز وجود خواهد داشت

وی درباره دستمزدهای کلان در برخی پروژه های سینمایی نیز توضیح داد: جلسه ای با اتحادیه تهیه کنندگان داشتم. باید برنامه های مدون برای این موضوع داشته باشیم و این مسئله با کمک تهیه کنندگان قابل حل است. هرجا قانون شکنی باشد مشکلات عدیده ای نیز وجود خواهد داشت. این موضوع یکی از دغدغه های مهم اتحادیه تهیه کنندگان هم است. در بین تهیه کنندگان شاید تنها یک درصد قانون شکن هستند که می توان آنها را شناسایی کرد تا در چارچوب قرار بگیرند. به عنوان مثال، «ساترا» دستمزدهای بازیگران برای سریال های تلویزیونی و نمایش خانگی را جدا می کند. برخی بازیگران درخواست هایی دارند و تهیه کنندگان هم موافقت می کنند که اگر تهیه کنندگان هوشمند در راس امور باشند و برای معضلات سینمای ایران تصممیم بگیرند خیلی از مشکلات حل می شود.

بحث شفافیت به معنای قانونگرایی مطرح خواهد بود

خزاعی با بیان اینکه در دوره جدید برای تعاملات بیشتر نیاز است تا شفاف تر باهم گفتگو کنیم، متذکر شد: در این دوره بحث شفافیت به معنای قانون‌گرایی مطرح خواهد بود. اینکه آیین نامه ها و ضوابط باید اجرا شود و قرار نیست ما قانون شکن باشیم. وقتی قانونی مصوب می شود باید پای آن بایستیم. اگر قانونی مصوب کنیم و تغییری در آیین نامه ها بدهیم، پای آن خواهیم ایستاد.

باید ها و نبایدها در جهت صیانت از خانواده سینمای ایران است

وی ادامه داد: دوستانی که در دوره های گذشته می توانستند قوانین را دور بزنند بدانند که در این دوره نمی توانند اینکار را انجام دهند. آیین نامه ها و قوانین ما شفاف خواهد شد. همچنین باید ها و نبایدهایی که در جهت صیانت از خانواده سینمای ایران است و بحث های حمایتی، وظایف ما درباره اکران و تولید مشخص خواهد شد. یکی از برنامه های ما در آینده در بنیاد سینمایی فارابی جدای از حمایت در تولید، حمایت از اکران خواهد بود.

خزاعی با اشاره به اینکه وقتی جریان لیبرال و سرمایه داری در سینما حرف اول را بزند انحصار به وجود خواهد آمد، افزود: ما به عنوان قانون‌گذار باید برنامه ریزی جدی داشته باشیم. فیلم هایی ساخته می شود اما در اکران هیچ حمایتی از آنها نمی شود. طبیعی است که در مورد این نوع فیلم ها، بخش خصوصی می گوید فیلم را نهایتا ۲ هفته در اکران نگه می دارد در چنین حالتی ما باید فضای تبلیغاتی و امکانات برای فیلم فراهم کنیم و فقط نباید به فکر تولید باشیم بلکه باید به رساندن فیلم به اکران هم فکر کنیم.

وی ادامه داد: تلاش خواهیم کرد تا در اکران از فیلم های انقلابی و ملی و فیلم هایی که در یک چارچوبی در نظام جمهوری اسلامی قرار دارند، حمایت کنیم و بدین معنی نیست که همه فیلم ها، فیلم های ایدئولوژی خواهند بود. ما به دنبال حمایت از فیلم های اجتماعی هستیم با مضامین خوب و قابل دفاع که خانواده ها در سینماها به راحتی به تماشای آنها بنشینند.

باید استانداردسازی به سینمای ایران برگردد

رئیس سازمان سینمایی با بیان اینکه باید استاندارسازی به سینمای ایران برگردد، گفت: خانواده و مخاطب باید در سالن های سینما احساس امنیت کند. در سینما وقتی مهر سازمان سینمایی بر روی یک اثر می خورد و پروانه نمایش می گیرد یعنی ما همه مسائل جامعه شناسی، روانشناختی و ... را در این فیلم بررسی کردیم تا برای کودک و کانون خانواده ضرری نداشته باشد و مخاطب با خیال راحت به تماشای آن بنشیند. در دوره ما فیلمی که امضا می شود و پروانه نمایش می گیرد، مسئولیت توقیف فیلم به شرطی که با فیلمنامه خودش تطبیق داشته باشد در مرحله پروانه نمایش برعهده نظارت و ارشیابی است و ما قطعا، پاسخگو خواهیم بود

خزاعی با بیان اینکه گاهی قانونگذاری ما اشکال داشته است، بیان کرد: وقتی می گویم قانون پروانه ساخت و نمایش مربوط به سال ۸۰ و دهه ۶۰ است یعنی حتی اصطلاحات آن هم قدیمی است. داخل پرانتز نوشته شده ویدئو، اسلاید، نگاتیو و ... اینها باید اصلاح شود و یکی از مشکلات این است که باید به هیات وزیران برود، جلسه بگذارند و پروسه طولانی باید طی شود. اولین اقدام من در سازمان سینمایی بازنگری آیین نامه ها بوده است تا اشکالات را برطرف کنیم و به هیات وزیران ارائه بدهیم. در برخی آیین نامه های دیگر خلا قانونی داریم و یا سازمان سینمایی گاهی در اکران فیلم ها نقشی ندارد به عنوان مثال، مدیرکل نظارت و ارزشیابی که باید تصمیم گیرنده باشد نقشی در پروانه نمایش فیلم ها ندارد و شورا، پروانه نمایش را احراز می کند.

وی ادامه داد: در حوزه نمایش آثار باید به قوانین شفافی برگردیم که سینماگرها آن را بدانند. در دوره ما فیلمی که امضا می شود و پروانه نمایش می گیرد، مسئولیت توقیف فیلم به شرطی که با فیلمنامه خودش تطبیق داشته باشد در مرحله پروانه نمایش برعهده نظارت و ارشیابی است و ما قطعا، پاسخگو خواهیم بود.

خزاعی در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه آیا قرار است در دوره مدیریت شما روند ساخت فیلم و ممیزی دشوارتر شود، پاسخ داد: این امر دشوار نمی شود و قرار است بحث استانداردسازی را دنبال کنیم. من معتقدم که ما محصول فکری تولید می کنیم و محصول فرهنگی با خرد و اندیشه مردم سر و کار دارد و محصولات غذایی با تن آدم سر و کار دارد به عنوان مثال، وقتی شیر تولید می شود و علامت استاندارد روی آن می خورد آن را می خریم و اگر اعلام کنند دارای روغن پالم است قطعا از آن استفاده نمی کنیم و آن را نمی خریم زیرا سلامت خانواده به خطر می افتد و بر همین اساس پالم های سینما باید کنار برود و باید توجه داشته باشیم که اقتصاد در سینما مهمترین رکن است.

وی ادامه داد: در حوزه سینمای کمدی، کودک، دفاع مقدس، اجتماعی و ... از آثار حمایت خواهیم کرد. ما باید برای مخاطبان خاص ژانرهای مختلفی داشته باشیم و قرار نیست صرفا برای فروش از سینما استفاده ابزاری کنیم. در بهترین شرایط (۲ سال قبل) ۱۵ میلیون نفر در طول سال فیلم سینمایی دیدند. یعنی از هر پنج نفر یک بلیت در سال خریداری شده، چرا مخاطب سینمای ایران تا این اندازه ریزش داشته است؟ اگر مخاطب و خانواده ها به مضامین ما اعتماد کنند اتفاقات مهمی خواهد افتاد و مخاطب ما به جای ۱۵ میلیون نفر درطول سال ۴۵ میلیون نفر خواهد بود.

خزاعی با اشاره به اینکه جریان انقلاب ما باعث تحول در کشورهای دیگر شده است اما در مورد سینمای ایران این اتفاق نیفتاده است، گفت: «اخلاق»، «خانواده» و «عدالت خواهی» مضامینی هستند که باید برند سینمای ما در جهان باشد و باید برای آن برنامه ریزی انجام داد.

وی درباره فیلم هایی که در دوره قبل پروانه نمایش نگرفتند ، بیان کرد: این فیلم ها باید توسط شورای پروانه نمایش جدید دیده شوند و توسط کارشناس ها مورد بررسی قرار گیرند. من یک سری آرمان ها و اهداف دارم. وقتی می بینم مردم با من اهداف مشترک دارند پای آنها خواهم ایستاد. عادت به پشت میزنشینی ندارم و معتقدم باید به دنبال اهداف رفت. در بدو ورودم به سازمان سینمایی متوجه شدم فیلمخانه ملی ایران به رغم داشتن ردیف بودجه جدا از منابع سازمان سینمایی ۲۰ سال است که نتوانسته تکمیل شود، معضل را بررسی فوری کردیم و اکنون، عملیات آن آغاز شده است. به مدیریت فیلمخانه ملی گفتم شما ظرف یک سال باید این ساختمان را افتتاح کنید.

خزاعی یادآور شد: ما قرار است گام های بلندی برای سینمای ایران برداریم البته با کمک و همفکری خود اهالی سینما و در حوزه دیپلماسی فرهنگی کارهایی درحال انجام است که به موقع اطلاع رسانی خواهد شد و همچنین در بحث هایی همچون تولید مشترک، بازار منطقه و ... به صراحت عرض می کنم فیلم هایی که در زمان مدیریت ما پروانه نمایش آنها صادر می شوند مشکلی برای نمایش نخواهند داشت مگر اینکه اتفاق خاصی رخ بدهد.

کسانی که در سینمای ایران ذی نفع هستند نمی توانند در شوراها و هیات امناها باشند

وی درباره انتصابات در حوزه شوراها و هیات امناها نیز توضیح داد: من معتقدم آدم هایی که در سینمای ایران ذی نفع هستند، نمی توانند در هیات امناها حضور داشته باشند زیرا مغایر با عدالت فرهنگی، رانت زدایی و جریان مبارزه با فساد است. بدین معنا نیست که خدای نکرده آنها به دنبال این موضوعات هستند بلکه بدین معنا است که وقتی از آنها دعوت می کنیم در معذوریت اخلاقی قرار می گیرند و خود آن شخص می خواهد فیلم بسازد و در چنین حالتی مغایرت منافع دارد. عدالت فرهنگی این است که بتوانیم به تناسب همه آدم ها را درگیر کنیم. آدم های زیادی داریم که سال ها کار می کردند و در حال حاضر شرایط کاری برای آنها فراهم نیست و به شدت آدم های باسوادی هستند و منافعی ندارند از آن استفاده می کنیم.

وی با بیان اینکه هیات امناها با شوراها خیلی متفاوت هستند، ادامه داد: در هیات امناها نیاز نیست حتما آدم هایی باشند که کار سینما انجام می دهند زیرا تعاریف آنها متفاوت است. شوراها به زودی معرفی خواهند شد و ترکیب شورای پروانه ساخت تقریبا مشخص شده است و شورای پروانه نمایش نیز در حال مشخص شدن است.

خزاعی درباره شورای پروانه ساخت، گفت: درباره شورای پروانه ساخت تهیه کنندگان بحث هایی دارند مبنی بر اینکه چه ضرورتی دارد و اینکه می تواند بر عهده تهیه کننده ها باشد؟ من در جلسه با تهیه کننده ها گفتم برنامه هایشان را اعلام کنند و برای حذف آن باید محاسن و معایب آن را کارشناسی کنیم. هر اقدامی که در جهت تقویت سینمای ملی نباشد تعطیل می شود.

وی با بیان اینکه بدون اهالی سینما نمی توان خانواده سینما را اداره کرد، ادامه داد: در هرجایی که من حضور داشتم بحث مشارکت بالا بوده است و از دوستان در جاهایی که ضرورت داشته استفاده کرده ایم و خواهش کردیم به ما کمک کنند و من این را یک ضرورت می دانم.

رئیس سازمان سینمایی درباره تغییرات در جشنواره های سینمایی نیز گفت: ارزیابی کارکرد جشنواره های سینمایی و منافعی که برای سینمای ایران دارند، در دستور کار قرار گرفته است. گروهی که تخصص شان در جشنواره ها است همه جشنواره را مورد بررسی قرار داده اند. قرار نیست صرفا برای سینمای ایران هزینه های اقتصادی ایجاد کنیم. هر اقدامی که در جهت تقویت سینمای ملی نباشد تعطیل خواهد شد و اقدامات بعدی جایگزین می شود. اگر جشنواره ها برای سینمای ایران کارکرد دارند و به تولیدات و رشد سینمای ایران کمک می کنند (در عرصه های داخلی و خارجی) برگزار خواهند شد. شاید ضرورت داشته باشد برخی جشنواره های جدید احیا شوند، شاید برخی جشنواره ها ادغام شوند و شاید هم تعداد جشنواره ها کم شود.

خزاعی درباره نمایش فیلم های خارجی در ایران نیز گفت: آیین نامه های برای این نوع فیلم ها نوشته می شود که ضرورت نمایش آنها چیست؟ نمایش فیلم های خارجی موافقین و مخالفینی دارد. یک سری از تهیه کننده ها و پخش کننده ها موافق هستند و یک سری از تهیه کننده ها و پخش کننده ها مخالف هستند باید کارشناسی شود و ببینیم به چه فرایندی می رسیم اما هدف من تقویت سینمای ملی ایران، سینمای انقلاب اسلامی، گفتمان انقلاب اسلامی است.برای من این موضوعات اهمیت زیادی دارد و برای آنها سرمایه گذاری و حمایت خواهم کرد.

توسعه عدالت فرهنگی در استان ها از مهمترین برنامه ها است

ی با بیان اینکه تمام منابع مالی ما در تهران است، افزود: متاسفانه ما از شهرستان ها غافل شده ایم درحالی که عدالت فرهنگی این است که به شهرستان ها هم پرداخته شود. باید به فیلمسازان کوتاه و مستند در شهرستان ها توجه شود. باید از سالن سازی در شهرستان ها از فیلم های بومی در استان ها، فرهنگ ها، آیین ها، آداب و رسوم در استان ها و ... حمایت کرد زیرا استعدادهای بسیار خوبی در شهرستان ها داریم. برای من استعدادهای شهرستان ها بسیار حائز اهمیت هستند و توسعه عدالت فرهنگی در استان ها یکی از مهمترین برنامه های ما خواهد بود.

خزاعی درباره همکاری با نهادهایی مانند کمیسیون فرهنگی مجلس و صدا و سینما نیز گفت: تمامی نهادهایی که در سینما نقش دارند هدف ما همگرایی با آنها خواهد بود. حوزه هنری، سازمان اوج، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس، شهرداری، همه اینها باید در کنار هم باشند زیرا تولید کننده در بخش دولتی هستند و تقویت بخش خصوصی هم در دستور کار ما قرار دارد. هر جایی که فکر کنم می توانم برای خانواده سینمای ایران، امکاناتی فراهم کنم (زیرساختی، نرم افزاری، توسعه سالن ها، امکانات، بودجه) قطعا تلاش خواهم کرد اما امیدوارم دوستان هم در نظر داشته باشند که سینمای ایران مخصوصا در تولید آثار احتیاج به همراهی دارد.

رئیس سازمان سینمایی در پایان بیان کرد: در هفته آینده احکام مدیریت چند بخش از سازمان سینمایی و موسسات زیرمجموعه صادر خواهد شد.