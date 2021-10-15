کشورهای طرف برجام بدانند ما زمان مذاکرات را تعیین می کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد جواد باقری در خطبههای نماز جمعه این هفته بخش اسالم با تسلیت شهادت امام حسن عسکری (ع) به بیان نقش ویژه ایشان در تکمیل مسیر توحیدی انبیا الهی پرداخت و گفت: ایشان علیرغم غربت و بی مهری حتی از سوی پیروان خود تکمیل کننده این حرکت الهی بودند و زمینه را برای مواجهه امت اسلامی با غیبت امام معصوم فراهم کردند.
حجت الاسلام باقری با بیان اینکه همراهی و همگام بودن با ولایت و امامت نشانه خداترسی و تقوا است، افزود: پیش افتادن از امر ولایت یا عقب ماندن از آن در متون دینی ما با عنوان مارق و زاهق بیان شده است یعنی کسی که تندتر از ولایت برود از مسیر حق خارج میشود و کسی که کندتر از ولایت برود نابود خواهد شد و تنها همراهان با ولایت هستند که در اتصال و پیوستگی با ولایت خواهند ماند.
وی با اشاره به اینکه در دوران امام حسن عسکری (ع) بعضی افراد به خود اجازه میدادند در مقابل برخی مسائل از ایشان سوال و گزارش بخواهند در حالی که این خلاف شأن امامت و امت است، گفت: متأسفانه امروز هم عدهای گمان میکنند در امور حاکمیتی و به خصوص جایگاه امام جمعه میتوانند دخالت کنند.
امام جمعه اسالم با بیان اینکه امام جمعه در جایگاه امام جامعه است، تصریح کرد: امام جمعه از کسی جز ولی امر مسلمین خط و ربط نمیگیرد.
وی با محکوم کردن اقدام تروریستی گروهک داعش در به خاک و خون کشیدن نمازگزاران جمعه در مسجد شیعیان قندوز افغانستان، تصریح کرد: تکرار چنین حوادثی موجب بروز ناامنی در افغانستان و نشانه ضعف طالبان در برقراری نظم و امنیت در جامعه است.
حجت الاسلام باقری با اشاره به اینکه این اقدامات با هدف ایجاد ناامنی با حمایت آمریکا از بقایای گروهک تروریستی داعش در افغانستان صورت میگیرد، ادامه داد: آمریکا هر جا منافع خود را از دست رفته میبینید اقدام به جنایت و خونریزی میکند تا ذهن و توان کشورهای حامی افغانستان را به جای توسعه به جنگ و درگیری مشغول کند و مانع پیشرفت کشورهای منطقه شود.
امام جمعه اسالم به برنامههای اقتصادی دولت سیزدهم برای مهار تورم و کنترل گرانی اشاره و اضافه کرد: تورم دو رقمی نزدیک حدود ۵۰ درصدی یک شبه نیامده است که یک شبه هم از بین برود ولی با برنامههای اقتصادی دقیق و توسعه تولید و رونق صنایع داخلی میتوان بر مشکلات غلبه کرد.
حجت الاسلام باقری با بیان اینکه متأسفانه در سالهای گذشته همه چیز را به مذاکره و تحریم گره زده بودند، افزود: امروز سیاست خارجی ما تغییر کرده است و به جای توجه به شش کشور غربی نگاه ویژه ای به کشورهای همسایه و منطقه داریم و این به غربیها هشدار میدهد که ما همیشه منتظر آنها نخواهیم ماند.
وی با اشاره به تهدیدهای نظامی و حمله به تأسیسات هستهای از سوی کشورهای استکباری، افزود: ما برای مذاکره با غربیها عجلهای نداریم و این اقدام ما نوعی تنبیه برای آنها است که ما هستیم که زمان مذاکرات را تعیین میکنیم.
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