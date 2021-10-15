سید علیرضا سجادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: امسال برنامه‌های روز جم در بازه زمانی اوایل دی ماه تا اواخر اسفندماه برگزار خواهد شد.

وی گفت: کماکان دبیرخانه روز جم فعال و از طریق این دبیرخانه و با هماهنگی شهرداری و شورا برنامه‌ها تدوین و اجرا خواهد شد.

سجادی بیان داشت: تلاش خواهیم کرد که با استفاده از نکته نظرات فرهیختگان و فعالان اجتماعی، فرهنگی و هنری، برنامه‌ها از کیفیت و تنوع مطلوبی برخوردار باشد.

رئیس شورای شهر جم با تاکید بر اینکه روز جم متعلق به آحاد مردم شهرستان از جنوبی ترین نقطه تا شمالی ترین آن است اضافه کرد: همه را دعوت می‌کنیم که ما را در اجرای خوب و متناسب با فرهنگ غنی مردم این دیار، یاری نمایند.

وی خاطرنشان کرد: اجرای برنامه‌های امسال نیز همانند دو سال گذشته متناسب با شرایط کرونا و وضعیت کشور خواهد بود.

سجادی گفت: با توجه به اینکه در سال جاری استان بوشهر به عنوان پایتخت قرآنی کشور انتخاب شده، مقرر شده در صورت تحقق زمینه‌ها، کار کتابت قرآن توسط خوشنویسان ممتاز شهرستان در بازه زمانی یاد شده انجام شود.

وی ادامه داد: مقرر شده برای اجرای برخی از برنامه‌ها توسط دبیرخانه از مردم نظر سنجی به عمل آید.