مسابقه بزرگ تولید و نشرمحتوا مهدوی با عنوان «برای او» در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت آغاز امامت و ولایت حضرت ولی عصر (عج) مسابقه بزرگ مجازی تولید و نشر محتوا در فضای مجازی به همت هیئت الرضا (ع) کرمانشاه برگزار می‌شود.

علاقمندان می‌توانند محتوای تولید شده را در صفحه مجازی خود با موضوعیت امام زمان (عج) در قالب عکس نوشته، روایت ظهور و وظایف منتظران به اشتراک بگذارند.

همچنین شرکت کنندگان در این مسابقه باید هشتگ‌های عصر ظهور، او خواهد آمد، من منتظر منتقم فاطمه هستم و heiat_reza_kermanshah@ را پست و یا استوری خود قرار دهند.

مدت زمان شرکت در این مسابقه از اذان مغرب و عشا روز ۲۳ مهرماه الی ساعت ۲۴ روز ۲۴ مهر ماه خواهد بود.