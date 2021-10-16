سرانه آب گلستانی ها از میانگین کشوری کمتر است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محسن حسینی در دیدار با فرمانده انتظامی گلستان اظهارکرد: منابع آب در استان محدود است و سرانه آبی یک گلستانی از سرانه یک ایرانی کمتر است و روز به روز این عدم تعادل به نفع کسری جلو می رود، بنابراین از سال گذشته تلاش کردیم در بخش آموزش های همگانی عمومی منابع آب در استان چه در بخش بزرگسالان و چه کودکان اقداماتی انجام دهیم تا بتوانیم در آینده نزدیک نتایج آن را مشاهده نمائیم.

مدیرعامل آب منطقه ای گلستان افزود: تمام تلاش ما این است با همه روش ها اعم از آموزشی، فرهنگی، حاکمیتی، بازدارنده و سلبی تعادل را بین تولید و مصرف پیدا کنیم و در این زمینه نیروی انتظامی کمک فراوانی به ما کرده است.

حسینی بیان کرد: عمده استفاده غیرمجاز از منابع آب به وسیله حفر چاه است و در بخش آب سطحی و سدهای استان هم گاهی استفاده های غیر مجازی انجام می شود.

وی اضافه کرد: در بخش مجاری آبی استان سه هزار کیلومتر رودخانه داریم که سه هزار کیلومتر بستر و سه هزار کیلومتر حریم راست و سه هزار کیلومتر حریم چپ آن در معرض خطر تصرف است و همچنین ۶۵۰ کیلومتر رودخانه ها داخل شهرها و روستاها بوده که بیشتر در معرض خطر هستند.

مدیرعامل آب منطقه ای گلستان گفت: سازه های تقاطعی مانند پل های غیراستاندارد گاهی بر روی این مجاری آبی ساخته می شود و در مواقع سیل باعث بروز مشکل می شوند.

فرمانده انتظامی گلستان هم گفت: ما به مباحث امنیتی اهتمام داریم و در پلیس های مختلف سرافراز به خدمت در ماموریت های شبانه روزی و حساس و پیچیده هستیم.

سردار محمدسعید فاضل دادگر با بیان اینکه مساله امنیت امروزه به یک چالش برای کشورها تبدیل شده است، افزود: امروز برند امنیت به برکت خون شهدا و نظام جمهوری اسلامی برند جمهوری اسلامی است و نقش نیروی انتظامی در این زمینه نقش مهم ولی پنهانی است.

وی با بیان اشاره موضوع آب و امنیت با هم گره خورده است، گفت: در سال جاری که با موضوع تنش های آبی مواجه بودیم اقدامات دلسوزانه و هوشمندی در استان شکل گرفت که نشان از مدیریت آب منطقه ای استان دارد.