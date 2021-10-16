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۲۴ مهر ۱۴۰۰، ۸:۰۲

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان:

بیش از ۷۰ درصد تولیدات کشاورزی کردستان در بخش زراعت است

بیش از ۷۰ درصد تولیدات کشاورزی کردستان در بخش زراعت است

سنندج- رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: بیش از ۷۰ درصد تولیدات استان از بخش زراعت تأمین می شود و توسعه کشت حفاظتی می تواند زمینه ساز ارتقای بهره وری و حفاظت از منابع آب و خاک شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی کردستان، محمد فرید سپری با مهم خواندن اجرای طرح جهش تولید در استان کردستان اظهار کرد: بیش از ۷۰ درصد تولیدات کشاورزی کردستان در بخش زراعت است و به همین جهت باید طرح‌ها و دستاوردهای علمی بخش زراعت را به خوبی در استان دنبال و اجرا کنیم.

وی با تأکید بر اینکه بخش دامپروری وابسته به بخش زراعت است یادآور شد: هدف از اجرای این طرح افزایش و پایداری تولید در محصولات استراتژیک دیم با رعایت تناوب است و باید در این راستا به نحو احسن عمل کنیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی بر اشرافیت کامل مدیران و کارشناسان بخش زراعت استان بر اجرای طرح جهش تولید در استان تاکید کرد و خواستار انتقال یافته‌های علمی و تجربی بخش زراعت به کشاورزان شد.

وی تصریح کرد: باید محققان و کارشناسان ما در کنار کشاورزان و گام به گام در راستای توسعه کشاورزی پایدار گام بردارند و یافته‌های علمی در عمل در اراضی کشاورزی به فعلیت درآید.

سپری بر ترویج و اشاعه کشت‌های حفاظتی در استان تأکید کرد و گفت: باید تمام مجموعه با اعتقادی راسخ به کشاورزی حفاظتی و ترغیب کشاورزان پیشرو در راستای نهادینه کردن کشاورزی حفاظتی تلاشی ویژه داشته باشند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خواستار همکاری رسانه‌ها و مطبوعات استان در جهت توسعه کشت حفاظتی در استان شد و افزود: امیدواریم زمینه‌ای فراهم شود که کارشناسان و متخصصان بخش کشاورزی پیام‌های مناسب و تأثیر گذار را در رسانه‌ها و به ویژه فضای مجازی منتشر کنند.

سپری اعلام کرد: در سال زراعی پیش رو طرح جهش تولید با تأکید بر اجرای کشاورزی حفاظتی در سطح ۴۸۰ هزار هکتار از اراضی استان اجرایی می‌شود که امیدواریم نتایج خوبی به دنبال داشته باشد.

کد مطلب 5328397

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