«امیرکبیر در خون» به زودی آماده پخش می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، تصویربرداری مستند «امیرکبیر در خون» به کارگردانی سجاد باغ شیخی به پایان رسیده و بزودی آماده پخش می شود.

در این مستند به طور کاملا اختصاصی به وقایع تاریخی عزل تا کشته شدن میرزا تقی خان و مسایل سیاسی و اجتماعی وی می‌پردازد.

راویان تاریخ این مستند خسرو معتضد و سیف الله امینیان هستند که چرخه تکاملی داستان را روایت خواهند کرد.

بخش عظیمی از این مستند در ابنیه های تاریخی شهر کاشان تصویربرداری شده است و بزودی آماده پخش می شود.

عوامل ساخت فیلم مستند «امیرکبیر در خون» عبارت‌اند از کارگردان، تهیه‌کننده و فلیمنامه از سجاد باغ شیخی، نویسندگان: علی‌اصغر زهیری تبار و سیده گل آیین علویون و سیدمحمدحسین میرعمادی روابط عمومی این مجموعه هستند.

همچنین رضا نوروزی در نقش امیرکبیر، مسعود فدایی در نقش ناصرالدین‌شاه قاجار، محسن توکلی در نقش میرزا آقاخان نوری، مهین احمدی در نقش مهدعلیا، فاطمه سادات مرصعی در نقش عزت الدوله، شیرین گیوه چین در نقش ماه سلطان بانو، شکوه سادات شاطر حسینی در نقش جیران، احسان متقی کاشانی در نقش حاجب الدوله و باقرخان را ابوالفضل رحیمی از جمله بازیگران این فیلم هستند. همچنین امیرعلی رئیسی، ملینا محمدی و آیدا جدکی بازیگران خردسال این مستند هستند.