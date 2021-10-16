زینب پارسا فخر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به مناسبت هفته ملی سلامت بانوان برنامه‌های مختلفی برای اجرا در خوزستان پیش‌بینی شده که برگزاری وبینار تربیت‌بدنی برای کارشناسان و مشاوران امور بانوان فرمانداری‌ها با مشارکت معاونت بهداشت استان، برگزاری جلسه آموزشی حضوری در سه دستگاه با رعایت پروتکل‌های بهداشتی با موضوع «سلامت روان در اپیدمی کرونا» و «باورهای غلط واکسیناسیون کووید- ۱۹» با مشارکت معاونت بهداشت استان و برگزاری جشنواره ورزشی در چند رشته مختلف مانند ورزش صبحگاهی و دوومیدانی ۵۰ متر در ورزشگاه تختی توسط معاونت امور بانوان اداره کل ورزش و جوانان و مشارکت امور بانوان و خانواده استانداری از آن جمله هستند.

وی افزود: جشنواره ورزشی ویژه بانوان، همایش ورزش ویژه سالمندان، همایش پیاده‌روی بانوان، برگزاری کارگاه آموزشی در خصوص سلامت روان در روستاهای محروم، برگزاری کارگاه آموزشی با حضور متخصص زنان در روستا، حضور مشاور در روستا برای ارائه مشاوره به والدین دانش آموزان، برگزاری کارگاه یک روزه ورزش و سلامت زنان با همکاری اداره ورزش و کارشناسان شبکه بهداشت در پارک خانواده ویژه بانوان شاغل در ادارات و بازدید از سرای سالمندان از دیگر برنامه‌ها هستند.

پارسا فخر عنوان کرد: آموزش شیوه زندگی سالم، تغذیه و خودمراقبتی ویژه بانوان شاغل در ادارات، برگزاری کارگاه آموزشی بهداشت بانوان، برگزاری کارگاه‌های آموزشی بهداشت روانی، برگزاری کارگاه آموزشی راهکارهای پیشگیری از سرطان‌های شایع زنان، برگزاری کوهنوردی، برگزاری وبینارهای آموزشی و تخصصی توسط شبکه بهداشت، معاینات و مشاوره رایگان در مراکز بهداشتی و درمانی، برگزاری نمایشگاه‌های صنایع‌دستی و انجام خدمات رایگان خطرسنجی ویژه مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) نیز از دیگر برنامه‌های این هفته هستند.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری خوزستان تصریح کرد: برگزاری برنامه آموزشی در خصوص پوکی استخوان ویژه بانوان خانواده‌های ایثارگران، برگزاری کلیپ آموزشی سلامت روان در فضای مجازی، تجلیل و تقدیر از بانوان مدافع سلامت، آموزش سلامت جسم و روان به کودکان، اجرای برنامه صبحانه سالم، برگزاری کارگاه آموزش اهمیت سلامت زنان در خانواده و برگزاری کارگاه‌های آموزشی اهمیت شناسایی و درمان بیماری‌های شایع زنان در مراکز بهداشتی نیز از جمله برنامه‌های هفته ملی سلامت بانوان در استان خوزستان هستند.

پارسا فخر یادآور شد: جشنواره غذای سالم و رابطه سلامت با تغذیه سالم، برگزاری مسابقات مجازی بهداشت سلامت و روان بانوان، برگزاری کارگاه‌های آموزشی با محوریت سلامت بانوان، برگزاری ایستگاه‌های سلامت و سنجش سلامت، طراحی پیام آموزشی و انتشار به‌صورت زیرنویس تلویزیونی، تهیه مقاله و درج در پرتال معاونت بهداشت و فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی و همچنین برگزاری وبینار در خصوص اهمیت واکسیناسیون و باورهای غلط برای گروه هدف بانوان در سراسر استان با مشارکت معاونت بهداشت استان از دیگر برنامه‌های هفته ملی سلامت بانوان در خوزستان هستند.