به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر به نقل از سایپا، اشکان میرمحمدی در حاشیه بازدید از گروه خودروسازی سایپا با بیان اینکه هم‌افزایی و همکاری شرکت‌های خودروسازی با قطعه سازان باید پررنگ‌تر از گذشته تقویت شود تا موانع برطرف شود و روند تولید خودرو سیر صعودی به خود بگیرد، افزود: دستاوردهایی که شرکت‌های خودروسازی به خصوص در ایام تحریم به دست آورند باید به اشتراک گذاشته شود تا صنعت خودرو با سرعت بیشتری رشد کند.

بازرس کل امور صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: بخشی از قطعات خاص و استراتژیک صنعت خودرو از طریق واردات تأمین می‌شد ولی به دلیل تحریم، دیگر امکان واردات آن وجود نداشت لذا شرکت‌های خودروسازی با همکاری مجموعه‌های دیگر نظیر دانش بنیان‌ها به توانایی تولید قطعات دست پیدا کردند بدین جهت ضرورت دارد تکنولوژی به دست آمده به سایر شرکت‌های خودروسازی و قطعه‌سازی منتقل شود تا هم افزایی که مدنظر است، محقق شود.

وی گفت: هم افزایی و همکاری‌های مشترک باعث می‌شود که میزان خودروهای ناقص در کف پارکینگ شرکت‌های خودروسازی به حداقل برسد و مردم با سرعت بیشتری به خودروهای ثبت نامی خود دست پیدا کنند.

میرمحمدی گفت: اقداماتی که سایپا برای تولید و عرضه خودرو به بازار انجام داده مؤثر بوده و با برنامه ریزی خوبی انجام شده و یکی از دلایل کمتر بودن اختلاف قیمت محصولات سایپا در بازار آزاد، عرضه مناسب توسط این خودروساز است که توانسته تقاضای بازار را بهتر پاسخ دهد.