«نو کیو-دوک» به واشنگتن رفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یونهاپ، مقامات کره جنوبی اعلام کردند که «نو کیو-دوک» (Noh Kyu-duk) نماینده ویژه کره جنوبی در امور صلح و امنیت شبه جزیره کره برای گفتگو با همتایان آمریکایی و ژاپنی خود امروز شنبه عازم واشنگتن شد.

سفر نو کیو-دوک به آمریکا پس از آن صورت می گیرد که وی پیشتر در سفری چهار روزه به مسکو خواستار نقش سازنده روسیه در قبال گفتگوها با کره شمالی، شده بود.

انتظار می رود که نو دیداری دوجانبه با «سونگ کیم» نماینده ویژه آمریکا در امور کره در روز دوشنبه و دیداری سه جانبه به همراه «تاکه هیرو فوناکوشی» همتای ژاپنی اش در روز سه شنبه داشته باشد. وی احتمالا مذاکراتی دو طرفه نیز در روز سه شنبه با فوناکوشی خواهد داشت.

گفتگوهای پیش رو احتمالا درباره پیشنهاد «مون جائه این» رئیس جمهور کره جنوبی نیز تمرکز خواهد داشت. نو در این رابطه گفته است که این پیشنهاد از جمله موثرترین اقدامات ایجاد اعتماد با کره شمالی است.

رئیس جمهور کره جنوبی در ۲۱ سپتامبر گذشته خواستار این شده بود که اعلامیه پایان جنگ کره را امضا کند. جنگ بین دو کره در سال ۱۹۵۳ با آتش بس پایان یافت که به معنی این است که طرفین همچنان به طور رسمی در حالت جنگ باقی می مانند.

معاون بخش تبلیغات و اطلاعات کره شمالی، پیشنهاد مون جائه این را ایده جالب و خوبی خوانده بود.