نماینده ویژه آمریکا در امور کره شمالی وارد سئول شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «سونگ کیم» نماینده ویژه آمریکا در امور کره شمالی امروز شنبه وارد کره جنوبی شد.

سونگ بعد از گفتگوهایی با همتایان خود از ژاپن و کره جنوبی در واشنگتن در روز سه شنبه، از کره شمالی خواسته بود از تحریکات بیشتر خودداری نموده و وارد گفتگوهای پایدار شود.

کره شمالی شامگاه سه شنبه اعلام کرده بود که یک فروند موشک بالستیک را با موفقیت از زیردریایی شلیک کرده است.

علیرغم قطعنامه‌های سازمان ملل، کره شمالی همچنان به آزمایش‌های موشکی‌اش ادامه می‌دهد. نماینده این کشور در سازمان ملل با دفاع از این آزمایش‌ها، تاکید کرده بود که اینها حق دفاع مشروع است.

کره شمالی به دلیل برنامه اتمی و موشکی‌اش تحت تحریم‌های بین‌المللی قرار دارد.

یک ماه پیش نیز پیونگ‌یانگ یک سیستم موشکی ریلی را تست کرد که گفته شد به منظور مقابله با حملات احتمالی خصمانه طراحی شده است.