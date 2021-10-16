پرداخت بلیت متروی مسکو با فناوری شناسایی چهره

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این سیستم در بیش از ۲۴۰ ایستگاه فراهم شده و به گفته مقامات برای نخستین بار در جهان اجرا می‌شود.

مسکو با جمعیت ۱۲.۷ میلیون نفر یکی از بزرگترین سیستم‌های نظارت ویدئویی جهان را در اختیار دارد. پیش از این نیز مقامات شهر از فناوری شناسایی چهره برای اجرای قرنطینه کووید ۱۹ استفاده کرده بودند.

اکنون آنها به مسافران شهری امکان می‌دهند تا با کمک سیستمی به نام «فیس پی»(Face Pay) هزینه سفر خود را بپردازند. این سیستم مجهز به فناوری شناسایی چهره شامل دوربین‌هایی است که در محل درهای گردان نصب شده‌اند.

ماکسیم لیکسوتف مدیر بخش حمل و نقل مسکو در بیانیه‌ای در این باره می‌گوید: مسکو نخستین شهر در جهان است که این سیستم را در چنین مقیاسی مدیریت می‌کند.

به گفته وی استفاده از «فیس پی» انتخابی است و دیگر روش‌های پرداخت هزینه سفر نیز همچنان در مترو این شهر ارائه می‌شوند.

مسافران شهری قبل از استفاده از سیستم باید تصاویر خود را ارائه و با استفاده از اپلیکیشن «مسکو مترو» آن را با کارت‌های حمل ونقل و بانکی شأن مرتبط کنند. کاربران ثبت شده در سیستم برای استفاده از فیس پی کافی است به دوربینی که در محل دروازه گردان نصب شده، نگاه کنند.

همچنین به گفته مقامات حمل ونقل شهری اطلاعات مسافران رمزگذاری می‌شود.