  1. استانها
  2. بوشهر
۲۴ مهر ۱۴۰۰، ۱۱:۱۱

مدیرکل هواشناسی بوشهر:

خلیج فارس طوفانی می‌شود/ افزایش ارتفاع موج تا ۳ متر

خلیج فارس طوفانی می‌شود/ افزایش ارتفاع موج تا ۳ متر

بوشهر- مدیرکل هواشناسی استان بوشهر گفت: در هفته جاری دریا به تناوب مواج و طوفانی خواهد بود و ارتفاع موج در برخی ساعات به بیش از سه متر می‌رسد.

فرج‌الله شکوهی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد از روز دوشنبه تا روز جمعه به سبب وزش بادهای نسبتاً شدید تا شدید بر روی خلیج فارس و سواحل استان بوشهر، دریا به تناوب مواج و طوفانی خواهد بود.

وی اضافه کرد: پیش بینی می‌شود طی این مدت در برخی ساعات سرعت وزش باد شمال غربی بر روی سواحل و فراساحل جنوبی استان و همچنین مناطق مرکزی و جنوبی خلیج فارس به بیش از ۶۰ کیلومتر در ساعت و ارتفاع موج دریا تا بیش از سه متر افزایش یابد.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر ادامه داد: طی این مدت به سبب وزش باد نسبتاً شدید در سطح استان، خیزش موقتی گرد و خاک و کاهش دید افقی در برخی مناطق استان بوشهر پیش بینی می‌شود.

کد مطلب 5328614

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها