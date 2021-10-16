فرج‌الله شکوهی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد از روز دوشنبه تا روز جمعه به سبب وزش بادهای نسبتاً شدید تا شدید بر روی خلیج فارس و سواحل استان بوشهر، دریا به تناوب مواج و طوفانی خواهد بود.

وی اضافه کرد: پیش بینی می‌شود طی این مدت در برخی ساعات سرعت وزش باد شمال غربی بر روی سواحل و فراساحل جنوبی استان و همچنین مناطق مرکزی و جنوبی خلیج فارس به بیش از ۶۰ کیلومتر در ساعت و ارتفاع موج دریا تا بیش از سه متر افزایش یابد.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر ادامه داد: طی این مدت به سبب وزش باد نسبتاً شدید در سطح استان، خیزش موقتی گرد و خاک و کاهش دید افقی در برخی مناطق استان بوشهر پیش بینی می‌شود.