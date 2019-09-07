پیام مساعدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد که طی امروز تا اواسط هفته به سبب وزش باد نسبتاً شدید شمال غربی، خلیج فارس طی ساعاتی مواج و متلاطم خواهد بود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر اضافه کرد: همچنین وزش باد و تلاطم دریا در سواحل جنوبی بویژه منطقه مطاف از شدت بیشتری برخوردار است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین در ساعاتی از عصر امروز و فردا به سبب وزش باد بر روی مناطق جنوبی خوزستان و عراق، احتمال خیزش گرد و خاک در مناطق مستعد و غبارآلود شدن شمال خلیج فارس و سواحل شمالی استان دور از انتظار نیست.

مساعدی با بیان اینکه پیش بینی می‌شود از روز یکشنبه در اکثر نقاط استان بیشینه دمای هوا به تدریج کاهش یابد. افزود: در ساعات آینده آسمان استان صاف تا کمی ابری در برخی نقاط همراه با غبار محلی، بر روی سواحل و دریا همراه با وزش باد و احتمال گرد و خاک پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر ادامه داد: جهت وزش باد غالباً شمال غربی تا شمال با سرعت ۱۴ تا ۳۸ و بر روی دریا طی ساعاتی تا ۵۴ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

وی گفت: ارتفاع موج دریا در سواحل شمالی ۶۰ تا ۱۲۰ و دور از ساحل گاهی تا ۱۵۰ سانتیمتر، سواحل مرکزی و جنوبی استان ۹۰ تا ۱۵۰ گاهی تا ۱۸۰ و دور از ساحل گاهی تا ۲۱۰ سانتیمتر خواهد بود.