برگزاری جشنواره سراسری پروین اعتصامی توسط دانشگاه کوثر بجنورد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا حسینی صبح شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که در دانشگاه کوثر بجنورد برگزار شد، اظهار کرد: دانشگاه کوثر به سن ۱۰ سالگی خود رسیده است لذا مراسمی با همین عنوان برگزار خواهد شد.

رئیس دانشگاه کوثر بجنورد ادامه داد: معرفی خدمات دانشگاه به مردم، معرفی چشم‌انداز ده ساله دانشگاه و تشریح ظرفیت‌های این مجموعه از اهداف این مراسم خواهد بود.

وی افزود: نخستین مرکز نوآوری بانوان با هدف تبدیل ایده به ثروت توسط دانشگاه کوثر راه اندازی شده و فعالیت دارد اما هنوز به صورت رسمی افتتاح نشده است.

حسینی از برگزاری دومین جشنواره سراسری پروین اعتصامی توسط این دانشگاه خبر داد و گفت: اسفند ماه این جشنواره با موضوع فرهنگی، هنری، صنایع دستی و اجتماعی اجرا خواهد شد.

رئیس دانشگاه کوثر بجنورد تصریح کرد: همایش ملی ایران شناسی و میراث نوشتاری زبان عربی نیز توسط این دانشگاه برگزار خواهد شد.

وی افزود: نخستین همایش ملی مشاهیر و مفاخر خراسان شمالی با کمک اداره کل ارشاد استان برگزار خواهد شد.

حسینی از ظرفیت جذب ۷۰۰ دانشجو طی سال جاری خبر داد و گفت: تاکنون ۵۵۰ نفر در دانشگاه ثبت نام کرده‌اند و پیش بینی می‌کنیم که ظرفیت تکمیل شود و این مسئله نشان از استقبال خانواده‌ها به این دانشگاه است.

رئیس دانشگاه کوثر همچنین از اخذ مجوز فصل نامه مجله نظریه پردازی در زبان عربی و انعقاد تفاهم نامه با ۲ دانشگاه افغانستان خبر داد.

وی در خصوص پروژه ساختمان دانشگاه کوثر نیز افزود: ۲ هزار و ۳۰۰ متر مربع فضا به بهره برداری رسیده و امیدواریم طی سال جاری باقی محیط تکمیل شود اما این مسئله نیازمند کمک دستگاه‌های خدمت رسان است تا امکانات به این مجموعه برسد.

حسینی در انتها گفت: طبق رتبه بندی علمی دانشگاه‌ها، سال گذشته رتبه چهل و دوم دانشگاه‌ها را در اختیار داریم که بخشی از افت رتبه به علت زیرساخت‌های ضعیف دانشگاه است.