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۲۴ مهر ۱۴۰۰، ۱۱:۱۳

رئیس دانشگاه کوثر بجنورد خبر داد؛

برگزاری جشنواره سراسری پروین اعتصامی توسط دانشگاه کوثر بجنورد

برگزاری جشنواره سراسری پروین اعتصامی توسط دانشگاه کوثر بجنورد

بجنورد-رئیس دانشگاه کوثر بجنورد از برگزاری دومین جشنواره سراسری پروین اعتصامی توسط این دانشگاه خبر داد و گفت: اسفند ماه این جشنواره با موضوع فرهنگی، هنری، صنایع دستی و اجتماعی اجرا خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا حسینی صبح شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که در دانشگاه کوثر بجنورد برگزار شد، اظهار کرد: دانشگاه کوثر به سن ۱۰ سالگی خود رسیده است لذا مراسمی با همین عنوان برگزار خواهد شد.

رئیس دانشگاه کوثر بجنورد ادامه داد: معرفی خدمات دانشگاه به مردم، معرفی چشم‌انداز ده ساله دانشگاه و تشریح ظرفیت‌های این مجموعه از اهداف این مراسم خواهد بود.

وی افزود: نخستین مرکز نوآوری بانوان با هدف تبدیل ایده به ثروت توسط دانشگاه کوثر راه اندازی شده و فعالیت دارد اما هنوز به صورت رسمی افتتاح نشده است.

حسینی از برگزاری دومین جشنواره سراسری پروین اعتصامی توسط این دانشگاه خبر داد و گفت: اسفند ماه این جشنواره با موضوع فرهنگی، هنری، صنایع دستی و اجتماعی اجرا خواهد شد.

رئیس دانشگاه کوثر بجنورد تصریح کرد: همایش ملی ایران شناسی و میراث نوشتاری زبان عربی نیز توسط این دانشگاه برگزار خواهد شد.

وی افزود: نخستین همایش ملی مشاهیر و مفاخر خراسان شمالی با کمک اداره کل ارشاد استان برگزار خواهد شد.

حسینی از ظرفیت جذب ۷۰۰ دانشجو طی سال جاری خبر داد و گفت: تاکنون ۵۵۰ نفر در دانشگاه ثبت نام کرده‌اند و پیش بینی می‌کنیم که ظرفیت تکمیل شود و این مسئله نشان از استقبال خانواده‌ها به این دانشگاه است.

رئیس دانشگاه کوثر همچنین از اخذ مجوز فصل نامه مجله نظریه پردازی در زبان عربی و انعقاد تفاهم نامه با ۲ دانشگاه افغانستان خبر داد.

وی در خصوص پروژه ساختمان دانشگاه کوثر نیز افزود: ۲ هزار و ۳۰۰ متر مربع فضا به بهره برداری رسیده و امیدواریم طی سال جاری باقی محیط تکمیل شود اما این مسئله نیازمند کمک دستگاه‌های خدمت رسان است تا امکانات به این مجموعه برسد.

حسینی در انتها گفت: طبق رتبه بندی علمی دانشگاه‌ها، سال گذشته رتبه چهل و دوم دانشگاه‌ها را در اختیار داریم که بخشی از افت رتبه به علت زیرساخت‌های ضعیف دانشگاه است.

کد مطلب 5328620

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