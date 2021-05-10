به گزارش خبرگزاری مهر، پروژه «تار ایرانی» به همت و ایده علی قمصری شکل گرفته و قصد دارد سفری به دور ایران داشته باشد. این پروژه با محوریت تارنوازی طراحی شده است.

قمصری در این سفرها به استان‌های مختلف کشورمان می‌رود تا در هر استان در یکی از مکان‌های تاریخی آن استان به تارنوازی بپردازد.

این آهنگساز و نوازنده موسیقی ایرانی قصد دارد تا هر اجرا را به صورت تصویری ضبط کند و حاصل آن را در اختیار علاقه‌مندان به موسیقی قرار دهد.

پروژه «تار ایرانی» ایده‌ای مستقل از سوی موزیسینی مستقل است که هیچ نهاد یا ارگانِ دولتی از آن حمایت نمی‌کند.

علی قمصری در نخستین گام از سفرِ هنریِ «تار ایرانی» به قزوین رفت. قمصری در «سرای سعدالسلطنه» در شهر قزوین به اجرا پرداخت و حاصل آن را به صورت تصویری منتشر کرد.

این آهنگساز در قزوین آهنگی در آواز شوشتری از ساخته‌های خود را نواخت.

قمصری برای گامِ دومِ پروژه «تار ایرانی» تهران را انتخاب کرد. وی در «خانه مقدم» آهنگِ «اشک سرا» را نواخت. در اجرای این قطعه طناز اسدالهی با ویولا و مسعود فیروزی‌نژاد با ویلنسل، قمصری را همراهی کردند.

پروژه «تار ایرانی» در ادامه سفرهای هنریِ خود، به نقاط مختلف کشورمان سفر خواهد کرد تا در هر شهر، در مکانی تاریخی صدای ساز ایرانی را طنین انداز کند و حاصل آن را به صورت تصویری به دست مخاطبان برساند.