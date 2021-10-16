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۲۴ مهر ۱۴۰۰، ۱۳:۰۵

مهرواره ادبی «با طبیعت مهربان» فراخوان داد

مهرواره ادبی «با طبیعت مهربان» فراخوان داد

شیراز - مهرواره ادبی «با طبیعت مهربان» با همکاری اداره‌های کل حفاظت محیط زیست فارس و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان به مناسبت هفته کودک اعلام فرخوان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اداره آموزش و مشارکت‌های مردمی حفاظت محیط زیست فارس، گفت: این مهرواره، در دو رده سنی ۷ تا ۱۱ سال نوجوان و نونهال و ۱۲ تا ۱۸ سال به ترتیب در قالب‌های متن ادبی و خاطره و همچنین، شعر و داستان، برای تمام اعضای کانون و دانش آموزان برگزار می‌شود.

زهرا شفیعی افزود: آخرین مهلت ارسال آثار دهم دی ماه خواهد بود و آثار باید به طور مجزا، در قالب فایل ورد (word) و با اندازه قلم ١۴ و نوع قلم (B Nazanin) به همراه فرم مشخصات از طریق پست الکترونیک به آدرس afarinesheadabi@yahoo.com ارسال شود و در بخش داستان کوتاه اثر باید حداقل ۷۰۰ کلمه باشد.

او با اشاره به شرایط بیان شده در این فراخوان خاطرنشان کرد: این آثار باید توسط خود اعضای کانون و دانش آموزان خلق شده و ارسال تنها یک اثر در هر بخش پذیرفته می‌شود.

رئیس اداره آموزش و مشارکت‌های مردمی محیط زیست فارس ادامه داد: با توجه به امکان چاپ آثار برگزیده توسط دبیرخانه مهرواره، دست نوشته‌ها نباید پیش از این در هیچ کتاب، مجله و رسانه‌ای منتشر شده باشند.

شفیعی یادآور شد: زمان اختتامیه و اعلام نتایج نیز ۲۹ دی ماه، هم زمان با روز ملی هوای پاک انتخاب شده است.

کد مطلب 5328747

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