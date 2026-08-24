به گزارش خبرنگار مهر، محسن اسفندیاری صبح دوشنبه در جمع رسانهها بیان کرد: ۱۵۴ پروژه بخش کشاورزی، منابع طبیعی، آب و خاک، امور عشایری و تولیدات دامی همزمان با هفته دولت در سطح خراسان جنوبی به بهرهبرداری میرسد.
وی افزود: با بهرهبرداری از این پروژهها، ۵۶ هزار نفر از جمعیت استان از مزایای طرحها بهرهمند خواهند شد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با اشاره به سهم بخشهای مختلف در اجرای پروژههای هفته دولت بیان کرد: مدیریت آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی با ۹۰ پروژه، بیشترین سهم را در میان طرحهای قابل بهرهبرداری دارد.
اسفندیاری ادامه داد: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری با ۲۳ پروژه و اداره کل امور عشایر با ۱۰ پروژه در رتبههای بعدی قرار دارند.
وی گفت: همچنین معاونت تولیدات دامی با هشت پروژه، شرکت شهرکهای کشاورزی با هفت پروژه و معاونت برنامهریزی و امور اقتصادی با شش پروژه، طرحهای خود را در هفته دولت به بهرهبرداری میرسانند.
درمیان و سرایان پیشتاز پروژههای هفته دولت
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی درباره توزیع پروژهها در شهرستانهای استان گفت: درمیان و سرایان هر کدام با ۱۹ پروژه، بیشترین تعداد طرحهای قابل بهرهبرداری را به خود اختصاص دادهاند.
وی افزود: نهبندان با ۱۷ پروژه، سربیشه با ۱۶ پروژه و خوسف با ۱۴ پروژه در رتبههای بعدی قرار دارند و سایر شهرستانهای استان نیز از پروژههای بخش کشاورزی و منابع طبیعی بهرهمند خواهند شد.
اسفندیاری با بیان اینکه بخش قابل توجهی از این طرحها در حوزه مدیریت آب و خاک و توسعه زیرساختهای کشاورزی اجرا شده است، تصریح کرد: این پروژهها در افزایش بهرهوری، تقویت زیرساختهای تولید، ایجاد اشتغال و بهبود معیشت بهرهبرداران بخش کشاورزی نقش مؤثری خواهند داشت.
وی با اشاره به شعار هفته دولت، «دولت پای کار مردم، مردم پای کار ایران»، خاطرنشان کرد: هفته دولت فرصتی برای ارائه روایت خدمت، دفاع و سازندگی و بیان دستاوردهای دولت در عرصههای مختلف است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی تأکید کرد: مجموعه جهاد کشاورزی استان تلاش میکند با اجرای طرحهای عمرانی و تولیدی، گامی مؤثر در مسیر توسعه خراسان جنوبی و خدمت به مردم بردارد.
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