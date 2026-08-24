برگزاری جشنواره بزرگ استعدادیابی بدمینتون «فرزندان ایران» در قم

به گزارش خبرگزاری مهر. جشنواره بزرگ استعدادیابی بدمینتون «فرزندان ایران» در سالن شهدای اقتدار ملی پردیسان برگزار شد و در این جشنواره نزدیک به ۱۲۰ کودک زیر ۹ سال حضور داشتند و در فضایی شاد و پرنشاط، در برنامه‌های استعدادیابی و آموزشی بدمینتون شرکت کردند.

مربیان هیئت بدمینتون استان قم و جمعی از بازیکنان رده‌های بالاتر با اجرای برنامه‌های تخصصی استعدادیابی، تست‌های مهارتی و فعالیت‌های شاتل‌تایم، کودکان حاضر را مورد ارزیابی قرار دادند و نخستین تجربه‌های آنان را با ورزش بدمینتون رقم زدند.

این جشنواره با حضور جمعی از مسئولان، پیشکسوتان، مربیان، بازیکنان و خانواده بزرگ بدمینتون استان قم برگزار شد. دکتر احمدی، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان قم و دکتر دوعلی، معاون ورزش قهرمانی اداره کل ورزش و جوانان استان قم نیز از مهمانان این برنامه بودند.



برگزاری این جشنواره با همت و تلاش هیئت بدمینتون استان قم و با همکاری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قم انجام شد جمع کثیری از پیشکسوتان بدمینتون استان نیز با حضور خود از این رویداد حمایت کردند.



در پایان جشنواره نیز به تمامی کودکان شرکت‌کننده یادبود جشنواره، تی‌شرت و مدال اهدا شد تا نخستین حضور آنان در مسیر بدمینتون، خاطره‌ای شیرین و ماندگار برایشان رقم بخورد.