  1. استانها
  2. گیلان
۲۴ مهر ۱۴۰۰، ۱۴:۰۳

مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی گیلان:

شفت قطب تولید شاه بلوط در ایران/ برداشت محصول آغاز شد

شفت قطب تولید شاه بلوط در ایران/ برداشت محصول آغاز شد

رشت- مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی گیلان با اشاره به آغاز برداشت شاه بلوط در این استان، گفت: شهرستان شفت با ۱۵ هکتار باغ قطب تولید شاه بلوط در ایران است.

فریدون پارسافر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه گیلان به ویژه شهرستان شفت قطب تولید شاه بلوط در کشور است، اظهار کرد: برداشت این میوه از باغات استان گیلان آغاز شده است.

وی با بیان اینکه شاه بلوط در مناطق کوهستانی گیلان به ویژه در جنگل‌های هیرکانی وجود دارد، افزود: در مجموع استان گیلان دارای ۱۶ هکتار باغ شاه بلوط است که از این میزان ۱۵ هکتار در شهرستان شفت وجود دارد.

مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی گیلان در ادامه با اشاره به اینکه ۴۵۵ کشاورز به برداشت شاه بلوط مشغول هستند، گفت: پیش بینی شده امسال ۳۲ تن شاه بلوط به ارزش ۲۶ میلیارد ریال برداشت شود.

وی در ادامه با بیان اینکه برداشت شاه بلوط تا اوایل آبان ماه ادامه دارد، تصریح کرد: این میوه در روستاهای ویسرود، ساینینگاه، کلوان، طالقان، بابارکاب و لپوندان شهرستان شفت بیش از مناطق دیگر تولید می‌شود.

پارسافر با اشاره به اینکه شهرستان‌های لاهیجان و فومن و جنگل‌های شفارود نیز از دیگر مناطق استان گیلان هستند که باغ شاه بلوط در آنها وجود دارد، ادامه داد: درخت شاه بلوط در ایران فقط در مناطق محدودی از جنگل‌های هیرکانی گیلان می‌روید.

کد مطلب 5328800

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها