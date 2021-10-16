شفت قطب تولید شاه بلوط در ایران/ برداشت محصول آغاز شد

فریدون پارسافر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه گیلان به ویژه شهرستان شفت قطب تولید شاه بلوط در کشور است، اظهار کرد: برداشت این میوه از باغات استان گیلان آغاز شده است.

وی با بیان اینکه شاه بلوط در مناطق کوهستانی گیلان به ویژه در جنگل‌های هیرکانی وجود دارد، افزود: در مجموع استان گیلان دارای ۱۶ هکتار باغ شاه بلوط است که از این میزان ۱۵ هکتار در شهرستان شفت وجود دارد.

مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی گیلان در ادامه با اشاره به اینکه ۴۵۵ کشاورز به برداشت شاه بلوط مشغول هستند، گفت: پیش بینی شده امسال ۳۲ تن شاه بلوط به ارزش ۲۶ میلیارد ریال برداشت شود.

وی در ادامه با بیان اینکه برداشت شاه بلوط تا اوایل آبان ماه ادامه دارد، تصریح کرد: این میوه در روستاهای ویسرود، ساینینگاه، کلوان، طالقان، بابارکاب و لپوندان شهرستان شفت بیش از مناطق دیگر تولید می‌شود.

پارسافر با اشاره به اینکه شهرستان‌های لاهیجان و فومن و جنگل‌های شفارود نیز از دیگر مناطق استان گیلان هستند که باغ شاه بلوط در آنها وجود دارد، ادامه داد: درخت شاه بلوط در ایران فقط در مناطق محدودی از جنگل‌های هیرکانی گیلان می‌روید.