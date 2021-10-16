عینکی که خواب آلودگی سربازان را ردیابی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلگراف، در اوایل هفته گذشته سربازان انگلیسی به عنوان بخشی از «آزمایش جنگ افزار ارتش» سالانه، طیفی از فناوری‌های جنگی مختلف را تست کردند.

یکی از موارد آزمایش عینکی بود که بخشی از سیستم نظارت بر رفتار را تشکیل می‌دهد. این عینک با رصد بزرگ شدن مردمک چشم، استفاده از اطلاعات بیومتریک داده‌هایی مانند خستگی، استرس، حواس پرتی، آگاهی محیطی کاربر را ردیابی می‌کند. این ابزارها چشمان سربازان را در میدان جنگ رصد می‌کنند.

جس تبس مدیر تحقیق و توسعه در شرکت EXO Insights با همکاری شرکت Adhawk (تولید کننده عینک) جهت دستیابی به چشم انداز رفتاری و فیزیولوژیکی همکاری می‌کند.

به گفته او عینک مذکور مجهز به یک فناوری جدید ردیابی چشم است که برای نخستین بار براساس دوربین‌های مادون قرمز توسعه یافته است. تبس در این باره می‌گوید: این بدان معنا است که عینک‌ها در مأموریت‌های مختلف مانند میدان جنگ قابل اطمینان تر هستند و جریان مداومی از داده فراهم می‌کنند.