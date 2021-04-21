چین هزار ماهواره به مدار زمین می فرستد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، چین در حال حاضر ۴۰۰ ماهواره در مدار زمین دارد و پیش بینی می‌شود تا پایان دهه ۲۰۲۰ میلادی تعداد آنها را حداقل به هزار دستگاه برساند.

ژنرال جیمز دیکینسون، فرمانده نیروی فضایی آمریکا هنگام سخنرانی در سنا گفت: در سال ۲۰۱۰ میلادی آنها ۷۰ ماهواره در مدار زمین داشتند و امروز تعداد ماهواره‌هایشان به ۴۰۰ دستگاه رسیده است.

وی در ادامه پیش بینی کرد پکن تا ۲۰۳۰ میلادی هزار ماهواره در مدار زمین خواهد داشت.

به گفته دیکینسون چین هم اکنون سرویس‌های فضایی قدرتمند و توانایی توسعه داده که شامل سیستم‌های جاسوسی مبتنی بر فضا، نظارت و شناسایی است. همچنین این کشور مشغول ارتقا وسایل پرتاب فضایی خود و ماهواره‌های جهت یابی است.

به طوری که سیستم ناوبری BeiDou اکنون در سطح جهانی فعالیت می‌کند.

فرمانده نیروی فضایی آمریکا افزود: این قابلیت‌ها در کل به ارتش چین امکان می‌دهد به نیروهای خود در سراسر جهان دستور دهد و آنها را کنترل کند، آگاهی موقعیتی آنها را افزایش می‌دهد و همچنین آنها می‌توانند نیروهای دشمن را رصد، ردیابی و هدف گیری کنند.

چین چند سیستم لیزر زمینی با سطوح مختلف قدرت در اختیار دارد که به ماهواره‌ها آسیب می‌رسانند یا آنها را کور می‌کنند.