ارتش آمریکا لیزر۳۰۰ کیلوواتی می سازد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، ارتش آمریکا طرح این اسلحه را سال آینده نمایش می‌دهد. «جنرال اتمیکز الکترومگنتیک سیستمز» یکی از شرکت‌هایی است که در این پروژه همکاری می‌کند.

این شرکت ادعا می‌کند نمونه اولیه بسیار قدرتمندتر و مرگبارتر از اسلحه‌های فعلی خواهد بود. در بیانیه آن آمده است: این فناوری نشان می‌دهد باید قابلیت‌های موشک‌ها و دفاع هوایی جهش یابند تا به این ترتیب از تلاش‌های ارتش برای مدرن سازی آن و مقابله با تهدیدهای نسل آینده در میدان جنگ پشتیبانی کنند.

چنین سیستمی نشان دهنده ارتقای قابل توجه لیزرهای مورد استفاده از ارتش نسبت به گذشته است. در سال ۲۰۱۴ میلادی نیروی دریایی آمریکا سیستم اسلحه لیزری آزمایشی را در ناوUSS Ponce به کار برد. این سیستم قادر به ایجاد اشعه‌ای ۳۰ کیلوواتی بود که برای هدف گرفتن پهپادها و دیگر ابزارهای کوچک کارآمد است.

به نوشته نشریه نیوساینتیست یک لیزر ۳۰۰ کیلوواتی می‌تواند علاوه بر پهپاد، بالگرد و حتی هواپیما، موشک‌ها را نیز هدف بگیرد.