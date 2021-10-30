  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۸ آبان ۱۴۰۰، ۱۶:۱۲

ارتش آمریکا لیزر۳۰۰ کیلوواتی می سازد

ارتش آمریکا لیزر۳۰۰ کیلوواتی می سازد

در هفته گذشته گروهی از شرکت‌ها از جمله بویینگ قراردادی با دولت فدرال آمریکا امضا کردند تا نمونه اولیه یک اسلحه لیزری ۳۰۰ کیلوواتی برای ارتش این کشور بسازند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، ارتش آمریکا طرح این اسلحه را سال آینده نمایش می‌دهد. «جنرال اتمیکز الکترومگنتیک سیستمز» یکی از شرکت‌هایی است که در این پروژه همکاری می‌کند.

این شرکت ادعا می‌کند نمونه اولیه بسیار قدرتمندتر و مرگبارتر از اسلحه‌های فعلی خواهد بود. در بیانیه آن آمده است: این فناوری نشان می‌دهد باید قابلیت‌های موشک‌ها و دفاع هوایی جهش یابند تا به این ترتیب از تلاش‌های ارتش برای مدرن سازی آن و مقابله با تهدیدهای نسل آینده در میدان جنگ پشتیبانی کنند.

چنین سیستمی نشان دهنده ارتقای قابل توجه لیزرهای مورد استفاده از ارتش نسبت به گذشته است. در سال ۲۰۱۴ میلادی نیروی دریایی آمریکا سیستم اسلحه لیزری آزمایشی را در ناوUSS Ponce به کار برد. این سیستم قادر به ایجاد اشعه‌ای ۳۰ کیلوواتی بود که برای هدف گرفتن پهپادها و دیگر ابزارهای کوچک کارآمد است.

به نوشته نشریه نیوساینتیست یک لیزر ۳۰۰ کیلوواتی می‌تواند علاوه بر پهپاد، بالگرد و حتی هواپیما، موشک‌ها را نیز هدف بگیرد.

کد مطلب 5339158
شیوا سعیدی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • شاکری IR ۲۲:۴۶ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۸
      5 3
      پاسخ
      ارتش هالیودی... سلاح لیزری ناو هواپیما بر بمب افکت B52 اما حقیقت ان است که با این سلاح ها، در عراق و افغانستان در گل فرو مانند... گفتند، بشار باید برود، ولی بشار استوار بر قدرت ماند. واقعا مشکل از این سلاح های پیشرفته است، یا از سربازان امریکایی.... من تصور میکنم مشکل از هر دو است.
      • طاها IR ۱۸:۱۴ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۹
        2 0
        مشکل از این دوتا نیست وقتی راهت درست و پاک باشه همچی هموار میشه
    • ایرج IR ۰۹:۱۳ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۹
      2 7
      پاسخ
      خوشبحال عربستان
      • IR ۱۳:۱۶ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۹
        2 4
        داری چی میگی ایران از نظر رتبه نظامی دوم بارها آمریکا حمله ولی حملشون رفع کرد ایران
    • علی IR ۱۱:۴۲ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۹
      5 2
      پاسخ
      هر دم از این باغ بری میرسد
    • ناشناس NL ۱۹:۴۱ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۹
      1 0
      پاسخ
      این طوری میتونه در هوا ابری تا بیست کیلومتر و در هوا صاف تا چهل کیلومتر مورد هدف قرار بده ایده بسیار کار آزموده و عالی
      • RO ۲۳:۲۵ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۹
        0 0
        بنظرم نمی تونه...
    • شاکری AE ۱۷:۴۰ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
      0 0
      پاسخ
      ای کاش اینقدر که رسانه ها، از توانمندی های ارتش امریکا خبر تولید می کنند... اندکی خود باوری داشتند و تولیدات ارتش مقتدر ایران را نیز در رسانه ها انعکاس می دادند. سامانه های پدافندی، که گلوبال هاگ سرنگون کردـ سامانه موشکی، که عین الاسد را هدف قرار داد. خودروهای زرهی و...

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها