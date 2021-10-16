دو پروژه بنیاد مسکن خراسان جنوبی به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر؛ استاندار خراسان جنوبی ظهر شنبه در مراسم افتتاح چهل و یک هزار و چهارصدمین واحد مسکن روستایی استان در روستای ماسن و طرح هادی این منطقه که با حضور نیکزاد رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان همراه بود، اظهارکرد: روستا از جوامع باارزش و با اهمیت برای کشور است لذا برای توسعه و عمران و آبادی آن تلاش های زیادی صورت می گیرد.

حمید ملانوری ادامه داد: دستگاه های اجرایی خود را مکلف کرده اند که خدمات مورد نیاز جامعه را برای روستاها تأمین کنند.

استاندار خراسان جنوبی تصریح کرد: این خدمات ضمن اینکه شرایط زندگی را در مناطق روستایی تسهیل می نماید، از مهاجرت روستاییان به شهر جلوگیری کرده و حتی مهاجرت معکوس را سبب می شود.

ملانوری با تأکید بر اینکه مهمترین موضوع در روستاها اشتغال است، گفت: ایجاد زیرساخت های آموزشی، بهداشتی، رفاهی، ارتباطات و برخورداری از آب و برق و گاز از نیازهای ضروری و اولیه است که تأمین آن در روستاها به طور ویژه در دستور کار دستگاه ها قرار دارد.

وی متذکر شد: برخی موارد مثل اجرای طرح های هادی کمک می کند که مسیر توسعه روستا و زمینه ایجاد زیرساخت ها به صورت علمی و فنی هموار گردد و خدمات دهی تسهیل شود.

به گفته وی؛ دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی در زمینه اجرای پروژه های روستایی تأثیر بسزایی دارند و باید در این حوزه نقش خود را به خوبی ایفا کنند.

استاندار خراسان جنوبی در ادامه از برنامه های استان برای توسعه مناطق روستایی گفت و اظهار داشت: در شورای برنامه ریزی و توسعه استان، سهم روستاها ویژه دیده شده است.

ملانوری خاطرنشان کرد: اعتبارات طرح های هادی و مقاوم سازی مسکن در حد بضاعت استان پررنگ دیده شده اند.

وی در پایان از خدمات ارزنده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در بحث اجرای طرح مقاوم سازی مسکن روستایی و احداث مسکن محرومین تقدیر کرد.