عضو فراکسیون ورزش: باید تلاش کنیم اسکواش بیشتر در جامعه دیده شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی نخعی عضو و سخنگو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، نماینده حوزه انتخابیه نهبندان و سربیشه در استان خراسان جنوبی و عضو فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی در گفتگو با سایت رسمی فدراسیون اسکواش گفت:

اهمیت ورزش بر کسی پوشیده نیست ، ورزش مقوله سلامتی، تندرستی و شکر گذاری آن است و بخشی از فرهنگ اسلامی و ملی ما نیز محسوب می شود ،با توجه به پیچیده شدن های زندگی فعلی و تکنولوژی هایی که در سطح جامعه ظهور کرده است و کم تحرکی هایی که بخشی از آن حاصل این نوع زندگی بشری است ، مراقبت از تندرستی و سلامت بیشتر از قبل حائز اهمیت میباشد . بنا براین مقوله ورزش در راستای فرهنگ ملی و اسلامی ما از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است هر چه ما بتوانیم به مقوله ورزش بیشتر اهمیت دهیم به خصوص در امر توسعه همگانی و عمومی سازی ، طبیعتا کمک خواهد کرد به تحرک و پویایی جامعه و حفظ تندرستی بیشتر و افزایش سلامت در گستره جوامع و صدالیته در حوزه پیشگیری از وقوع بیماری ها و طبیعتا کاهش هنگفت هزینه درمان در کشورها خواهد شد

وی ادامه داد: از طریق هیات اسکواش خراسان جنوبی با ورزش جذاب و مهیج اسکواش آشنا شدم، با بررسی هایی که صورت گرفت اسکواش را ورزشی حرفه ای و بسیار جالب توجه دیدم که علاقمندان خاص خودش را دارد، نسبت به برخی رسته های ورزشی مقوله جدید تری در کشور است اگرچه سالها در کشور زحمات زیادی کشیده شده میکشند بنظر می رسد باز هم نیاز به توجه بیشتر میباشد، استعداد های بسیار خوبی در کشور داریم که میبایست به آنان توجه بیشتری شود تا پرورش یابند، اعتقاد دارم که باید کنک دهیم و به این ورزش اهمیت زیادی قائل شویم که بی شک این ظرفیت را دارد و میتواند یکی از ورزش های مدال آور و خوب برای ایران عزیز باشد و به ارتقاء ورزش برای همه در کشور نیز کمک نماید

دکتر مصطفی نخعی افزود: ما باید تلاش نماییم این ورزش بیشتر در سطح جامعه دیده شود، هر چه بتوانیم بیشتر آن را به کف جامعه بیاوریم شاهد توسعه اسکواش و بنوعی توقع اینست که باید انتظارات مردمی برای دیده شدن در این ورزش بیشتر شکل بگیرد ، رایزنی خواهیم کرد که مجموعه صدا و سیما بیشتر از قبل به این ورزش بپردازد و آن را به همراه دو رشته دیگر زیرمجموعه فدراسیون به تصویر کشیده شود و پشتیبانی نمایند به دیده شدن بیشتر این ورزش که خیلی میتواند موثر باشد به جهت جذب حامی مالی و کمک های اقتصادی که مقدمه رشد و توسعه سریعتر ورزش اسکواش را فراهم میرکند، همینطور نیز ما بعضی موارد قانونی را داریم که میتوانیم از طریق فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی موانع و مشکلات قانونی که در مسیر توسعه این ورزش میباشد را دنبال و مرتفع نماییم و رایزنی با مجموعه های مختلف و حوزه های اقتصادی علاقمند به این پدیده اجتماعی را برای کمک بیشتر برای ورزش اسکواش در کشور را حمایت و دنبال خواهیم کرد

عضو و سخنگو کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: با توجه به اعزام های سنگین و پی درپی که فدراسیون اسکواش در برنامه ماه آینده خود دارد تلاش نماییم که مجموعه های اقتصادی خوب و بزرگی که در کشور وجود دارد، زمینه آشنایی بیشتر آنان با ورزش اسکواش را فراهم نماییم و آنان را ترغیب نماییم تا حمایت نمایند از توسعه ورزش اسکواش و از طرفی نیز تلاش نماییم تا با رایزنی با بانک مرکزی و مجموعه های اقتصادی دولت داریم تلاش نماییم برای کاهش هزینه های اعزام ورزشکاران به میادین ورزشی مختلف که قصد اعزام وجود دارد الخصوص در سال جاری، این را نیز میدانیم که به دلیل کرونا مدتی اعزام ها متوقف شده بود و مستلزم این میباشد تا در یک بازه زمانی کوتاهی نیاز باشد تعداد قابل توجهی اعزام را داشته باشیم که نیازمند حمایت دولت و مجموعه های مختلف میباشد، ما نیز تلاش خود را خواهیم کرد که بتوانیم در این خصوص نقش موثر و مفیدی را ایفاء نماییم.

عضو فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی افزود: انتظار بنده از فدراسیون اسکواش این میباشد که اسکواش هم همانطوری که مسیر همگانی کردن و آشنایی آحاد جامعه با ورزش اسکواش از جمله در مناطق محروم را دنبال مینماید، این مسیر را با قوت بیشتری ادامه دهد ما نیز نهایت سعی و تلاش خود را در این خصوص خواهیم داشت، همینطور نیز رایزنی با مجموعه های مختلف از جمله با کمیسیون های مختلف در مجلس شورای اسلامی شامل کمیسیون فرهنگی، کمیسیون اقتصادی، برنامه و بودجه و نهاد های مرتبط از طریق فراکسیون ورزش که بتواند در معرفی این رشته ورزشی موثرتر و مفید تر نقش ایفاء نماید، اسکواش ورزشی قهرمانی محسوب میشود که مدال آوردن، کسب جایگاه برای کشور برای مدیران امر بسیار قابل اهمیت میباشد بنابر این نقش فدراسیون اسکواش در این زمینه کلیدی و موثر است، امیدواریم که با توجه تلاش های بسیار خوبی که در سال های اخیر صورت گرفته و بخش زیادی که از فرصت هایی که تا به الان به دست آمده است مدیون زحمات تیم کاری فدراسیون اسکواش است با قدرت بیشتری ادامه دهند و تلاش نمایند که بتوانیم در موقعیت و جایگاه های بهتری قرار بگیریم

دکتر مصطفی نخعی عضو و سخنگو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، نماینده حوزه انتخابیه نهبندان و سربیشه در استان خراسان جنوبی و عضو فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی در پایان خاطر نشان کرد: از مجموعه فدراسیون اسکواش تشکر دارم که زحمات خود را برای رشد و توسعه این ورزش در مدت گذشته و همچنان نیز قویا در حال زحمت و تلاش میباشند برای اعزام به مسابقات، رشد و دیگر مسائل موجود، از خانواده ها درخواست دارم که بیشتر به این ورزش توجه نمایند، فواید ورزش اسکواش را حتما مطالعه نمایند که خیلی میتواند کمک نماید به افزایش تندرستی فرزندان، جدای آنکه کسب مقام، موقعیت های مدالی و جایگاهی که فرزندان آنان میتوانند داشته باشند، در بحث سلامتی و تندرستی و افزایش استقامت نیز خیلی میتواند موثر باشد و ترغیب نمایند فرزندان خود را که به سمت این ورزش جذاب خوب و جذاب گرایش پیدا نمایند، از مسئولین کشور نیز خواهانم که در مجموعه وزارت ورزش و جوانان چه در کلیت دولت که همراهی و همسویی بیشتری با این ورزش داشته باشند و نگاه های بهتری داشته باشند در مقطعی باید فراتر از شرایط معمول به ورزش هایی مثل اسکواش پرداخته شود، توجهات لازم انجام گیرد تا بتواند جهشی را داشته باشد بعد که جهش مورد نظر را داشته باشیم بعد از آن خودکار کار خود را خواهد کرد و ادامه مسیر را بر اساس توانمندی خود خواهد داشت که در این مقطع زمانی نیازمند آن توجه جدی همه مسئولان کشور هستیم که بتوانیم این جهش را در موضوع اسکواش شاهد باشیم.